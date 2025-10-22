Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Porsche Macan GTS F. P.

Porsche lanza el primer Macan GTS totalmente eléctrico

A. Noguerol

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:46

Comenta

Porsche ha ampliado la gama de su SUV Macan Electric con la introducción de la nueva versión GTS, un modelo diseñado para ser especialmente deportivo. ... El nuevo Macan GTS, cuyas siglas evocan la tradición Porsche desde el 904 Carrera GTS de 1963, ya admite pedidos en España con un precio final de 106.461 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  5. 5 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  8. 8

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  9. 9 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Porsche lanza el primer Macan GTS totalmente eléctrico

Porsche lanza el primer Macan GTS totalmente eléctrico