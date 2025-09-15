Omoda 7 SHS: un SUV híbrido enchufable de alta gama para competir en el segmento D

OMODA & JAECOO ha desvelado en Madrid el nuevo OMODA 7 SHS, un NEO CROSSOVER Súper Híbrido Enchufable que marca un hito en la estrategia de ... electrificación de la compañía en Europa.

Se trata de un SUV diseñado para el segmento D que busca combinar eficiencia, innovación y un diseño vanguardista para un público moderno y exigente.

El diseño del OMODA 7 SHS, que se posiciona entre el OMODA 5 y el OMODA 9, se caracteriza por una estética rompedora. En el exterior, destacan su parrilla paramétrica sin bordes, líneas fluidas en forma de «X» y unos grupos ópticos traseros que evocan la energía eléctrica.

El interior es un espacio tecnológico y confortable, con una pantalla deslizante de 15,6 pulgadas con resolución 2,5K que se puede mover hacia el asiento del copiloto, ofreciendo una experiencia inmersiva. El habitáculo se completa con un cuadro de instrumentos de 8,88 pulgadas, un volante multifunción, un túnel central flotante con carga inalámbrica ultrarrápida y un innovador control por voz de cuatro zonas.

En el corazón del vehículo se encuentra el Super Hybrid System (SHS), que combina un motor de gasolina 1.5 Turbo de 140 CV con dos motores eléctricos que entregan hasta 200 CV.

Este sistema híbrido enchufable está asociado a una batería de 18,4 kWh suministrada por CATL, que le permite ofrecer más de 90 km de autonomía en modo 100% eléctrico. La autonomía total combinada supera los 1.200 km, con consumos inferiores a 6 litros por cada 100 km. En cuanto a seguridad, el OMODA 7 SHS incorpora más de 19 asistentes a la conducción, incluyendo el Remote Parking Assist, una función que permite aparcar el coche a distancia sin que el conductor esté dentro.

La presentación del nuevo modelo ha sido el broche de oro a un año y medio de gran crecimiento para la compañía en España. En apenas 18 meses, OMODA & JAECOO ha logrado consolidarse en el mercado, con el OMODA 5 de gasolina como el C-SUV más vendido del país y con los modelos OMODA 9 SHS y JAECOO 7 SHS entre los híbridos enchufables con mayor demanda entre particulares.

Ampliar Presentación del nuevo Omoda 7 en Madrid F. P.

Con una red de distribución que llegará a 100 puntos de venta este año y una garantía de 7 años o 150.000 km, la marca ha manifestado su ambición de convertirse en el líder de ventas de vehículos híbridos enchufables en España.

El evento también contó con la presencia de Jeff Zhang, CEO de la Región Europa y Vicepresidente de Chery International, grupo matriz de la compañía. Zhang reafirmó el papel estratégico de España como puerta de entrada a Europa y anunció la apertura de un segundo centro de I+D en Barcelona, que se sumará al ya existente en Alemania. Esta iniciativa forma parte de la estrategia global del Grupo Chery, que busca reforzar su compromiso con el mercado europeo, la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo en la región.