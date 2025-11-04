Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Omoda 5 F. P.

Omoda electrifica su gama en España con su nuevo SUV híbrido Omoda 5

A. Noguerol

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

La marcha china Omoda avanza en su proceso de electrificación, con la llegada a España del Omoda 5 SHS-H, su primer SUV híbrido (HEV) ... con etiqueta Eco de la DGT. Con un precio de partida de 23.990 euros ofrece una alternativa eficiente y conectada a las nuevas necesidades del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Omoda electrifica su gama en España con su nuevo SUV híbrido Omoda 5

Omoda electrifica su gama en España con su nuevo SUV híbrido Omoda 5