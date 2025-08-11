Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo Maserati MC Pura Maserati

La fuerza de la ligereza: el nuevo Maserati MC Pura

Juan Roig Valor

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:00

Uno de los indicadores más útiles a la hora de determinar el rendimiento de cualquier máquina es la relación peso-potencia. Es por lo que ... los ingenieros de Fórmula 1 están obsesionados con la aerodinámica y la fibra de carbono y lo que hace a las motos deportivas extremadamente divertidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  3. 3 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  4. 4 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  5. 5 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  6. 6 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La fuerza de la ligereza: el nuevo Maserati MC Pura

La fuerza de la ligereza: el nuevo Maserati MC Pura