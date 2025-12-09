Ford Ranger PHEV y Bronco: para urbanitas aventureros que quieren superar obstáculos en cualquier terreno

Pero Ford va más allá del territorio aventura al adaptar el Ranger al entorno urbano al enchufarlo gracias a una batería con el que ... consigue la etiqueta CERO de la DGT.

El aire frío y el suelo duro por las bajas temperaturas de Masía Pelarda, el centro de formación todoterreno oficial de Ford en Teruel, fue el escenario para poner a prueba dos vehículos que representan dos filosofías distintas del off-road: el Ford Ranger híbrido enchufable (desde 48.00 euros y si llega el nuevo Moves se quedaría en 39.000) y el Ford Bronco Badlands (desde 65.350 euros).

Pero antes de someter al Ranger a la dureza del campo, comprobamos sus habilidades urbanas y de crucero por las calles de Valencia y la autovía que que nos llevó de la capital del Turia hasta la comarca de Mora (Teruel). La 'pick-up' de Ford, nacida para el trabajo campestre, se mueve con agilidad en ciudad a pesar de sus más de 2.500 kilos y los 5,35 metros de largo. Arranca siempre en modo eléctrico gracias a su batería de 11,8 kWh, con una autonomía urbana de 51 km y un consumo medio de 3,1 l/100 km.

Ampliar Ficha Técnica Ranger PHEV MOTOR: híbrido enchufable con 281 CV MEDIDAS (largo / ancho / alto, en metros): 5,35 / 1,924 / 1,871 VELOCIDAD MÁXIMA: 180 km/h ACELERACIÓN: 9,2 segundos de 0 a 100 km/h AUTONOMÍA ELÉCTRICA: 51 km CONSUMO: desde 3,1 litros a los 100 km PRECIO: desde 48.00 euros

En autovía avanza con mucho aplomo y ofrece una respuesta impecable en todo momento. En contra de lo que podría pensarse en un modelo con una altura de casi 1,90 metros los balanceos en las curvas son como los de cualquier turismo al uso.

Gracias al motor EcoBoost 2.3 litros que entrega 281 CV y 697 Nm de par, apoyado por un motor eléctrico de 75 kW, en cuanto dejamos el asfalto y nos adentramos en el que es su terreno natural, basta con girar el selector al modo Mud/Ruts: el Ranger se transforma, la tracción se ajusta y el coche avanza con aplomo.

Para el Ranger PHEV, gracias a sus ángulos de ataque de 30º, salida de 25º, ventral de 21º, además de la altura libre al suelo de 230 mm, no hay desnivel insalvable.

En una zona de maniobras de Masia Pelarda, el Ranger sorprende con su sistema de aparcamientos autónomos con remolque: el conductor suelta el volante y el coche se encarga de todo. Y cuando toca trabajar, el sistema Pro Power Onboard convierte la caja en un centro de energía portátil, con enchufes para herramientas o incluso para preparar un café en medio del campo.

Bronco, el mito americano en acción

El Bronco, por su parte, impone desde el primer vistazo. Monta neumáticos de 33 pulgadas All-Terrain, ofrece 294 mm de altura libre al suelo y un diseño que transmite fuerza. Parece pedir barro y rocas para demostrar de lo que es capaz. Bajo el capó aloja un motor EcoBoost V6 2.7 litros que entrega 335 CV, gestionados por una caja automática de 10 velocidades.

Ampliar Ficha técnica Bronco MOTOR: Gasolina 334 CV MEDIDAS (largo / ancho / alto, en metros): 4,8 / 1,937 / 1,962 MALETERO: 562 litros VELOCIDAD MÁXIMA: 161 km/h ACELERACIÓN: 7,2 segundos de 0 a 100 km/h CONSUMO: desde 14,2 litros a los 100 km PRECIO: desde 65.350 euros

Lo sometemos a un recorrido que torturaría a cualquier vehículo que presuma de todoterreno y que exige al conductor a realizar un acto de fe y confiar en que no le va a pasar nada cuando las pendientes parecen propias de un parque de atracciones. Pero esto lo consigue gracias a sus ángulos de ataque de 35,5º, salida de 29º, ventral de 21º, además de ofrecer una profundidad de vadeo de 800 mm y la tracción 4A: alterna automáticamente entre 4x4 y 4x2 según el terreno.

En la primera subida pedregosa, activamos el modo Rock Crawl del sistema Terrain Management System. Los diferenciales delantero y trasero bloqueables hacen su trabajo, y la suspensión HOSS 2.0 absorbe cada impacto con una suavidad inesperada.

En un vadeo profundo, el agua golpea los bajos mientras el Bronco avanza sin titubeos. El Trail Control toma el mando del acelerador y los frenos, dejando al conductor únicamente el volante. La sensación es de confianza absoluta: el coche parece saber exactamente qué hacer en cada situación.

Dos filosofías, una misma pasión

El Ford Ranger PHEV es la evolución lógica: eficiencia, autonomía eléctrica y potencia para quienes necesitan un vehículo de trabajo que también sea compañero de ocio. El Ford Bronco Badlands, en cambio, es pura emoción: un todoterreno concebido para quienes buscan superar límites físicos y sentir la adrenalina de cada obstáculo.

En Masía Pelarda, ambos demostraron que las cifras técnicas -potencia, ángulos, autonomía, batería- se traducen en confianza real. Y que, cuando el camino desaparece, lo que empieza es la verdadera aventura y en ese momento lo más importante es tener un buen compañero como el Ranger o el Bronco.