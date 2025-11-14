Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DS n8 F. P.

DS Automobiles acaba con la ansiedad por la autonomía con los 750 km del Nº8

José Ramón Alonso Trigueros

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

DS inicia su camino hacia al futuro con el Nº8, su nuevo buque insignia, un SUV eléctrico con silueta cupé que a pesar de sus ... 4,82 metros se mueve con la agilidad de un utilitario y ofrece una autonomía de hasta 750 km. Llega para competir en el segmento 'premium' de las grandes berlinas con un precio que parte de los 57.000 euros. Tiene dos versiones, Pallas y Étolie, ambas con dos capacidades de batería asociadas a una transmisión de 2 ó 4 ruedas motrices y potencias de entre 230 CV y hasta 350 CV.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  4. 4 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  5. 5

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  6. 6 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  7. 7 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  8. 8 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  9. 9

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  10. 10 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur DS Automobiles acaba con la ansiedad por la autonomía con los 750 km del Nº8

DS Automobiles acaba con la ansiedad por la autonomía con los 750 km del Nº8