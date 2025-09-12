Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ferrari 849 Testarossa P.F.

1050 CV para el nuevo híbrido enchufable de Ferrari

S. M.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:00

849 Testarossa. Así se llama el nuevo superdeportivo berlinetta híbrido enchufable de Ferrari, que llega para sustituir al SF90 Stradale en la gama del Cavallino ... Rampante, elevando el listón de prestaciones con una configuración que combina tres motores eléctricos con un potente V8 biturbo central-trasero. Así, el conjunto es capaz de entregar una potencia total de 1050 CV, superando en 50 CV al modelo precedente. De esta forma, el 849 Testarossa se posiciona en la cúspide de la gama Ferrari gracias a sus impresionantes prestaciones y a la emoción que transmite al conductor, sin renunciar al confort de marcha ni a la sofisticación de su interior. Su diseño, de líneas futuristas, mantiene una conexión profunda con la herencia histórica de la marca, consolidando su carácter único.

