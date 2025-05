La movilidad sostenible como una oportunidad para mejorar la vida de la ciudadanía

SUR Alhaurín de la Torre Sábado, 24 de mayo 2025, 15:58 Compartir

El Edificio Para La Promocion De La Ciudad Aeroportuaria en Alhaurín de la Torre acogió el pasado viernes 23 de mayo la jornada 'Movilidad sostenible: innovación al volante. Acercándonos a la experiencia Mercedes híbrida o 100% eléctrica', organizada por Diario SUR con el patrocinio de Mercedes-Benz Caetano Benet. Una jornada en la que se pusieron en valor las múltiples ventajas que aportan al conductor los vehículos híbridos y 100% eléctricos, así como el beneficio general para el medio ambiente y la comunidad que supone avanzar hacia una movilidad más sostenible.

La jornada contó con una mesa redonda titulada 'Claves para una Movilidad Sostenible', que contó con la participación de Cristóbal Ortega; diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático de la Diputación de Málaga; Carlos Pérez, responsable de recarga residencial de Iberdrola; Jorge Quesada, CEO de Quesada & Pastor Consultores y consultor experto en movilidad y medio ambiente; y Santiago Palanco, vicerrector adjunto de Sostenibilidad de la Universidad de Málaga (UMA). Una charla moderada por la periodista Celia Bermejo.

De forma paralela a esta mesa redonda, Mercedes-Benz Caetano Benet se ocupó de la parte experiencial del evento, organizando para los asistentes una prueba de conducción con los últimos modelos híbridos y 100% eléctricos de Mercedes Benz. Vehículos como el SUV GLE 350, EQS 450+, EQE 350 o los EQA 250 y 250+. El público conoció así de primera mano la sofisticación y comodidad de su conducción, además de comprobar la fortaleza de la apuesta de Mercedes-Benz por la movilidad sostenible, con una amplia variedad de opciones y modelos, que se adaptan a todos los gustos y estilos de conducción.

El reto de llevar la movilidad sostenible a todos los rincones de la provincia

Durante la mesa redonda, Cristóbal Ortega destacó el reto que supone para la Diputación «llevar la movilidad sostenible a todos los rincones de la provincia, colaborando con los ayuntamientos más pequeños para instalar puntos de recarga eléctrica en localidades de la Axarquía y la Serranía de Ronda, para que la ausencia de estas infraestructuras no sean una excusa para no visitarlas».

El diputado también destacó que están desarrollando planes de movilidad por comarcas y municipios, subrayando la importancia de establecer una estrategia común a nivel provincial en este sentido. «En muchas casos, estos planes de movilidad no requieren de grandes inversiones, sino de pequeñas medidas como la peatonalización de algunas calles, mejoras de accesibilidad o la puesta en marcha de autobuses lanzadera que fomenten dejar el coche en casa», detalló. Ortega destacó que ya hay comarcas como Axarquía o Guadalteba que han finalizado sus planes de movilidad. «Cuando todos los territorios malagueños dispongan del suyo, podremos establecer una estrategia provincial en materia de movilidad para detectar problemas comunes y abordar soluciones de futuro», apuntó.

Quesada & Pastor Consultores es una referencia en cuanto a la elaboración de planes de movilidad sostenible, y han trabajado en su desarrollo con algunos de los municipios más importantes de la Costa del Sol. «Estos planes son instrumentos para la mejora de la movilidad. Los ayuntamientos son los principales agentes del cambio en este aspecto, y deben abordar ahora un cambio de paradigma, porque su gestión siempre planificaba a favor del vehículo y arrinconando al peatón. Los planes de movilidad ahora fijan como objetivo que los desplazamientos se realicen en condiciones de seguridad y favoreciendo la sostenibilidad, prescindiendo en lo posible del uso del vehículo pribado, y planteando medidas como sustiuir el parque móvil de vehículos antiguos de combustión por nuevos híbridos o electricos«, detalló su CEO.

Por su parte, Santiago Palanco anunció que la UMA se encuentra inmersa en la implantación de un Plan de Sostenibilidad que abarca aspectos como la movilidad personal, la implantación de zonas de bajas emisiones o la creación de plantas solares. «Estamos abordando un proceso absolutamente pionero: somos la primera universidad española que va a sacar a licitación el 100% de sus instalaciones de suministro eléctrico, poniendolas a disposición de las empresas especializadas del sector. Sólo en el precio de salida de licitación, ya estamos logrando un ahorro de 2,7 millones de euros», adelantó.

Málaga, una de las provincias con mayor número de puntos de carga para vehículos eléctricos

Carlos Pérez puso en valor que Málaga «es uno de los sitios de España donde mayor número de puntos de carga para vehículos eléctricos de uso público ha instalado Iberdrola: más de 250». El responsable de recarga residencial de Iberdrola anunció que la compañía ha proyectado un plan de inversión de más de 1.000 millones de euros para la instalación de un mayor número de puntos de carga a nivel nacional. «Este esfuerzo inversor busca un doble objetivo: dar un servicio al usuario de vehículos eléctricos e híbridos, y ejercer de escaparate. Es necesario difundir los beneficios de la movilidad sostenible, y que el usuario conozca la amplia disponibilidad de cargadores públicos que tiene a su disposición», explicó Carlos Pérez, aunque señaló que la mejor carga «siempre será la que se realiza en un parking público y privado mientras el vehículo permanece estacionado, aunque estos puntos son un recurso muy útil para cargas rápidas».

Cristóbal Ortega señaló que en su estrategia interna de sostenibilidad han detectado que el número de trabajadores de Diputación con vehículo privado eléctrico o híbrido «se ha multiplicado por cuatro en los últimos años». A este respecto, subrayó la conveniencia de hacer frente «a las noticias falsas y campaña de desprestigio de la que es muchas veces víctima la movilidad sostenible».

«En Iberdrola creemos que el tránsito hacia la nueva movilidad es un proceso imparable: en 2035 la mayoría de los usuarios preferirán los vehículos eléctricos no por imposición, sino por las innumerables ventajas que aportan en aspectos como el ahorro económico, la seguridad, la tecnología o la conducción, más cómoda, silenciosa y agradable», opinó Carlos Pérez.

Desinformación en torno a las zonas de bajas emisiones

«Las zonas de bajas emisiones siempre son polémicas y desafortunadamente muchas veces crean estragos en la opinión pública: la movilidad pone y quita a gobiernos municipales», advirtió Jorge Quesada. A cerca de esto, recordó que la Ley de Cambio Climático de 2021 «establece la obligatoriedad de habilitar estas zonas de bajas emisiones con mayor calidad del aire en ciudades de más de 50.000 habitantes, de las cuales hay 14 en la provincia de Málaga. Explicar esta medida a la ciudadanía siempre es complejo, porque los cambios inicialmente son dramáticos, y la desinformación y alarmismo obstaculizan medidas que favorecen a la ciudadanía y su calidad de vida».

«Uno nuestros campus, El Ejido, se encuentra dentro de la zona de bajas emisiones de Málaga, y obsercamos como muchos alumnos y docentes están inquietos precisamente por esa desinformación», apuntó el vicerrector.

Carlos Pérez detalló que por parte de Iberdrola se está poniento mucho el foco «en facilitar una experiencia de recarga lo más ágil y eficiente posible para el usuario». En este proceso enmarcó medidas como la creación de una app que recoge la ubicación de los puntos de recarga más cercanos.

«La ciudadanía tiene que empezar a ver la movilidad sostenible como una oportunidad, no como un problema. Tenemos que superar la negatividad en torno a conceptos como las zonas de bajas emisiones o los vehículos eléctricos e híbridos. Quizás no lo estamos comunicando de la mejor forma, y alguna legislación puede resultar abrupta. Pero estas dudas y reparos provocan que no avancemos hacia lo que necesita el planeta», concluyó el diputado.

«En los vehículos 100% eléctricos o híbridos no encontramos la falta de disponibilidad de productos variados de hace unos años: actualmente ya ofrcen suficientes opciones para adaptarse a las necesidades de cada usuario, como hoy hemos comprobado en las pruebas de conducción facilitadas por Mercedes-Benz Caetano Bent», finalizó Carlos Pérez.