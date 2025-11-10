Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Novedades Voge EICMA 2025 voge press

Voge diversifica su gama en los segmentos Custom, Sport y Crossover, y refuerza sus escúteres

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Hasta seis novedades ha desvelado Voge en el salón de Milán EICMA 2025. Si el año pasado la firma asiática se centró en nutrir su ... familia trail, de cara 2026 los esfuerzos se han orientado a ampliar todavía más su oferta estrenándose en segmentos como el de los maxiscooter crossover, loas custom de media cilindrada o las deportivas. Además, Voge amplía también su gama de octavo de litro con tres nuevos modelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  8. 8 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  9. 9 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  10. 10

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Voge diversifica su gama en los segmentos Custom, Sport y Crossover, y refuerza sus escúteres

Voge diversifica su gama en los segmentos Custom, Sport y Crossover, y refuerza sus escúteres