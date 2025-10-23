Viajamos a los BMW Motorrad Days: Pasión por la «hélice» bajo la piel

Sobre una camilla de tatuador, bajo una de las carpas del village del BMW Motorrad Days, Sergio está acostado con el brazo extendido mientras le ... dibujan para siempre bajo la piel el logo de BMW. «Soy motero desde pequeño y, desde hace 20 años, sólo he tenido BMWs, un total de 5 motos y todas ellas con motor bóxer, el que más me gusta, así que he querido tatuarme este emblema que tanto me representa», confiesa Sergio mientras le estampan el símbolo con los colores bávaros.

«El año pasado, más de 60 personas se hicieron uno de nuestros tatuajes», explica Alejandro Gómez, Marketing Manager de BMW Motorrad España, y es que la marca anima a los asistentes a que demuestren hasta qué punto son fans, y regala el tattoo de su mítico logo de la hélice o bien el emblema de los propios BMW Motorrad Days, un evento que este año celebró su 21ª edición del 17 al 19 de octubre, y que está enfocado no sólo a dueños o entusiastas de la firma teutona, sino también a cualquier apasionado del mundo de las dos ruedas que quiera disfrutar de un fin de semana lleno de actividades, con pruebas de productos en rutas tanto por asfalto como off-road, exposición de novedades del sector, entretenimientos de toda índole, música en directo, gastronomía y, sobre todo, un ambiente respetuoso en el que miles de personas comparten cada año su pasión por las motos de forma sana y amigable.

«El objetivo del evento es claro -confiesa el responsable de BMW-, que es fortalecer la comunidad BMW Motorrad y acercar la experiencia de conducción al público con las novedades de la marca en un ambiente único frente al mar».

Ampliar BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola

Pero no todas las propuestas eran tan desafiantes o irreversibles en el centro neurálgico de esta popular concentración. Hay otras mil maneras de entretenerse para un aficionado de las motos y, sobre todo, para un «bemeuvista» que lleve su pasión mucho más profundo que bajo la piel, en el corazón.

Y es que el village del evento, ubicado en el paseo marítimo de Peñíscola, ciudad costera de la provincia de Castellón que acogía por segundo año consecutivo la fiesta de la marca alemana en España (en anteriores ediciones se había celebrado en Sabiñánigo), los visitantes podían pasar un fin de semana entero sin aburrirse ni un minuto.

Ampliar BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola

Por lo que pudimos apreciar, esta cita es en realidad el colofón final de un plan que suele arrancar a cientos de kilómetros, desde todas partes de la península. Los grupos de amigos o familias moteras se reúnen para iniciar su fin de semana con una ruta en moto que los lleve hasta el evento y, una vez allí, aparcar las máquinas para relajarse y disfrutar de una de las mejores fiestas moteras que existen actualmente en el panorama nacional, tanto por el despliegue organizativo, como por la variedad lúdica, como por la multitudinaria peregrinación de entusiastas de las dos ruedas que atrae.

Y algo que nos pareció realmente importante: el BMW Days es una fiesta transversal, sin etiquetas, que acoge a prácticamente cualquier tipo de motero. Y es que la fábrica de Múnich tiene todos los estilos en su catálogo, así que motoristas de cualquier preferencia podían encontrar su rincón favorito en el BMW Motorrad Days.

Ampliar BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola

Los amantes de las deportivas, por ejemplo, podían conocer y tocar la gama Sport teutona, incluida la espectacular M 1000 RR, o animarse a participar en dos de las actividades más adrenalínicas como eran el simulador en circuito para tocar rodilla con la S1000RR o la máquina de hacer caballitos, con una R 1300 R instalada en una plataforma para aprender a levantar rueda como un piloto profesional.

El mundo de lo eléctrico también está ampliamente representado y, quien lo deseara, podía probar los modelos actuales de la gama, el CE 04 y el CE 02, en una tranquila ruta que atravesaba las calles empedradas del precioso casco histórico de Peñíscola, sin generar el más mínimo ruido o emisión. Otras de las actividades más divertidas consistía en superar una gincana a bordo de un CE 02, realizando slaloms y pruebas de habilidad en conducción, y que suponía premios para los participantes con los mejores tiempos.

Ampliar BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola

Uno de los espacios más concurridos era el Custom, con la gama Heritage expuesta con las diferentes versiones de la familia R 18 y la nueva R 12 S. En ese mismo espacio, uno de los más concurridos, había la posibilidad de pasar por el barbero para arreglarse la barba o cortarse el pelo, hacerse un tatuaje como Sergio, ver cómo el artista Javier Peña pintaba a mano una R Nine T o simplemente tomarse una birra mientras los colegas contaban las últimas batallitas de la ruta, echaban unas partidas al futbolín o a los dardos o simplemente disfrutaban de la música que los DJ van pinchando todo el día.

Lo que tampoco falta son puestos de comida, con una oferta que va desde hamburguesas, nachos o perritos calientes hasta paella o carnes a la brasa. Mientras, la tienda oficial de merchandising y de equipamiento de BMW Motorrad no paraba de vender camisetas, sudaderas o gorras conmemorativas, y el servicio de guardacascos no dejaba de albergar las pertenencias de los moteros, que querían disfrutar sin cargas de todas las propuestas del village.

Ampliar BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola

Llamaron mucho la atención los concepts de la firma bávara que marcarán el camino de los modelos que están por venir, y que seguramente veamos en el próximo salón de Milán de 2025, como la R 20 Concept o una de las que más expectación generó, la F 450 GS. En contraposición, había también modelos que hacían las delicias de los más nostálgicos, como la R68 de 1953 o la R80 G/S de 1985.

También hubo espacios dedicados a clubes BMW Motorrad, charlas especializadas de la mano de Agustín Ostos del proyecto SoyTribu y Espeth Beard (primera mujer inglesa en dar la vuelta al mundo en moto), un taller de tapizado de asientos llevado a cabo por Lolo Pámanes, así como la popular Moto-escuela, que permitía a los interesados probar una moto sin necesidad de carné, o el espectacular Stunt Show de Narcís Roca.

Ampliar BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola

Obviamente, los segmentos que más seguidores acumulan actualmente para la marca alemana, el Touring y el Adventure, también tenían su amplísima representación en la cita, tanto por la exposición de modelos en sí, como por la enorme oferta que había entorno a este mundo del mototurismo que había en el evento.

Desde empresas especializadas en la organización de viajes, hasta marcas de productos de equipamiento y accesorios (como SHAD, Wünderlich o Givi), personalización, aseguradoras, etc. También hubo rutas temáticas, denominadas organizadas por IMTBIKE (Ruta Ciudad Amurallada de Morella y ruta por el Bajo Maestrazgo), Travelbike (La Toscana Española y Valderrobres), BMW Motorrad Club Catalunya (Ruta del Maestrat) y Amigos Clásicas, y con las que los asistentes podían descubrir y disfrutar de los paisajes y carreteras del interior de la provincia. Todo un festín para los amantes de las grandes rutas.

Ampliar BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola

De las actividades más solicitadas, las pruebas de producto. La organización tenía a disposición de los visitantes más de 150 unidades de muchos modelos, principalmente las novedades enfocadas a los viajes o a las excursiones mixtas. Las más solicitadas, la R 1300 GS y la R 12 GS. Estaba todo excepcionalmente organizado, por grupos y horarios, para poder apuntarse y disfrutar de la ruta guiada por monitores. Más de 3.000 pruebas se realizaron durante el fin de semana, un claro indicativo del éxito de esta actividad, una de las más importantes del BMW Motorrad Days.

Y como punto y final, no podía faltar la buena música. BMW tenía instalado en la misma playa de Peñíscola, al lado del village del evento, un escenario impresionante, propio de los grandes conciertos. Y es que, para amenizar a los más de 10.000 moteros que se acercaron durante el fin de semana a los Days de BMW, las actuaciones eran de mucho nivel. El viernes, con acceso gratuito, a las actuaciones de Dani Moreno «El Gallo» y Darwin. El sábado, con entrada de 29 €, las más destacadas, William Miller Band, DJ Nano y, sobre todo, Loquillo, uno de los mejores rockeros españoles de la historia, que encontró en Peñíscola un público entregado a sus grandes temas.

El domingo, los bramidos de los bóxer y de las imponentes mecánicas de BMW, comenzaron a abandonar el paseo marítimo y las calles de Peñíscola, que durante tres días estuvo inundada de las grandes motos alemanas. Las interminables hileras de motos aparcadas frente al castillo de la ciudad castellonense, que completaron un año más una espectacular postal motera, empezaron a tomar rumbo a sus respectivos hogares, esperando a que pase un año para regresar a la «meca bemeuvista», esa cita que cualquier propietario o fan de BMW tiene que visitar al menos una vez en la vida…