BMW Motorrad Days 2025 en Peñíscola I. B.

Viajamos a los BMW Motorrad Days: Pasión por la «hélice» bajo la piel

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:00

Sobre una camilla de tatuador, bajo una de las carpas del village del BMW Motorrad Days, Sergio está acostado con el brazo extendido mientras le ... dibujan para siempre bajo la piel el logo de BMW. «Soy motero desde pequeño y, desde hace 20 años, sólo he tenido BMWs, un total de 5 motos y todas ellas con motor bóxer, el que más me gusta, así que he querido tatuarme este emblema que tanto me representa», confiesa Sergio mientras le estampan el símbolo con los colores bávaros.

