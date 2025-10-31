Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kawasaki Z650 S kawasaki press

La nueva Kawasaki Z650 S actualiza su tecnología, estética y ergonomía

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:00

Kawasaki ha desvelado su nueva Z 650 S para 2026, su naked de media cilindrada que evoluciona, en primer lugar, con un rediseño en ... su carrocería, ahora de aspecto más musculoso, gracias a su nuevo y agresivo carenado delantero que equipa luces Full LED —dos superiores para las luces de cruce y una inferior para las luces de carretera— a juego con una luz trasera LED y los intermitentes LED.

La nueva Kawasaki Z650 S actualiza su tecnología, estética y ergonomía