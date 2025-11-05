Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kymco People R Hybrid 125 kymco press

KYMCO desvela tres nuevos escúteres: el Agility NX 125, el crossover X-Tera 350 y su primer híbrido, el People R Hybrid 125

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:30

Kymco ha acudido al salón Internacional de la Moto de Milán EICMA 2025 con tres interesantes novedades. La primera, el People R Hybrid 125, ... ingresará en su familia de ruedas altas y destaca por estrenar una nueva tecnología de la casa taiwanesa, su nuevo sistema híbrido (Tri-Power Technology). Además, la marca ha anunciado dos nuevos scooters para el mercado europeo, un nuevo Agility NX 125, con ABS de doble canal y TCS; y un nuevo crossover X-Tera 350, de estética más aventurera. KYMCO España ha mostrado interés en los 3 vehículos y ha anunciado que pasarán a formar parte del catálogo próximamente.

