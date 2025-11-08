Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kove MX250 CROSS R Kove press

Kove inunda su catálogo con nuevos modelos, reforzando sus gamas Adventure, Rally, Street, Custom y MX

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Esta edición de EICMA supone un nuevo capítulo para Kove, que llega con muchos modelos nuevos y un salto cualitativo en diseño, tecnología y ... funcionalidad. Además, la marca china mantiene su lema 'Focus on Performance', evolucionando motos para los circuitos, rally raid, motocross… y, finalmente, llevando esa tecnología a la calle. Tras la victoria en el WorldSSP300 este año de la mano de Beñat Fernández, y el triunfo en el Rally Addax el año pasado con Javi Vega, la marca reafirma su compromiso con la competición de más alto nivel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  3. 3 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  4. 4

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  7. 7 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  8. 8

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  9. 9 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  10. 10 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Kove inunda su catálogo con nuevos modelos, reforzando sus gamas Adventure, Rally, Street, Custom y MX

Kove inunda su catálogo con nuevos modelos, reforzando sus gamas Adventure, Rally, Street, Custom y MX