Novedades Ducati EICMA 2025 ducati press

Ducati descubre las nuevas Hypermotard V2, DesertX, Desmo250 MX y Desmo450 Enduro

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:00

Tras haber presentado con anterioridad al salón de Milán hasta seis nuevos modelos (Multistrada V4 RS y Diavel V4 RS, Panigale V4 R, Multistrada V4 ... Rally, Scrambler Nightshift Emerald Green y Monster), Ducati tenía guardadas todavía algunas novedades más para desvelar en el certamen y que completarán su nutrida gama en 2026, año en el que la firma de Borgo Panigale soplará las 100 velas: las renovadas DesertX e Hypermotard V2; dos primicias mundiales como las nuevas Desmo250 MX y Desmo450 Enduro; dos versiones de la Panigale V2 dedicadas a Marc Márquez y Francesco Bagnaia; y las nuevas decoraciones para la Panigale y la Streetfighter V4 y V2.

