Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del Observatorio de la Moto de Barcelona anesdor

Barcelona pone en marcha un Observatorio de la Moto para mejorar la movilidad y la seguridad del motorista

Canal Motor

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Laia Bonet, teniente de alcalde de Barcelona, ha presentado hace unos días el Observatorio de la Moto de Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona ... acompañada por José María Riaño, secretario general de ANESDOR, Montse Montal, vocal de P(A)T y Jaime Alguersuari, portavoz de Motoristes per Barcelona. Previamente a la presentación, ha tenido lugar un acto de recepción presidido por Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  4. 4 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  5. 5

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  6. 6 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  7. 7 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  8. 8 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  9. 9 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera
  10. 10

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Barcelona pone en marcha un Observatorio de la Moto para mejorar la movilidad y la seguridad del motorista

Barcelona pone en marcha un Observatorio de la Moto para mejorar la movilidad y la seguridad del motorista