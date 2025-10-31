Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación en China de las nuevas baterías de Chery F. P.

Llega la batería de estado sólido con hasta 1.500 km de autonomía

Patxi Fernández

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:58

La autonomía limitada sigue siendo uno de los principales frenos a la implantación y venta masiva de coches eléctricos. Un problema que podría estar muy ... cerca de desaparecer, ya que el gigante automovilístico Chery —matriz de OMODA & JAECOO y LEPAS— ha dado un salto tecnológico significativo al presentar su primer módulo de batería de estado sólido de desarrollo propio.

