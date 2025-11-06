Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BYD Dolphin Surf F. P.

El coche que destrona a Tesla como el coche eléctrico más vendido

Canal Motor

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:01

BYD ha colocado a su modelo urbano Dolphin Surf (segmento B) como el turismo eléctrico de batería (BEV) más vendido en el mes de octubre ... en España, con 846 unidades entregadas (un 9,3% de la cuota del mercado eléctrico).

