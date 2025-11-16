Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bezzecchi lidera la carrera el Cheste seguido por Álex Márquez AFP

MotoGP echa el telón con un doblete de Aprilia, aviso a Ducati para 2026

Sergi Font

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:52

En Cheste se echó el telón del Mundial de Motociclismo de este 2025 con la confirmación del buen momento que vive el deporte español. En ... MotoGP le sobraron cinco carreras a Marc Márquez, que se coronó en Japón, seguido por su hermano Álex, el único que pudo hacerle sombra. El dominio de Ducati fue abrumador durante todo el año, aunque en las últimas carreras mejoró mucho Aprilia, que colocó a Marco Bezzecchi en el tercer puesto del cajón de la categoría reina. En Moto3 también fue total el dominio nacional, con José Antonio Rueda ganando un campeonato en le que los cinco primeros pilotos han sido españoles. Ángel Piqueras y Máximo Quiles completan el podio. Solo en Moto2 se resistió el triunfo aunque por muy poco. Diogo Moreira se impuso tras una remontada espectacular desde el Gran Premio de Cataluña, a principios de septiembre, a Manu González.

