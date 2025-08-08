Mazda 6e: tecnología de vanguardia al servicio del elegante diseño japonés

El nuevo Mazda 6e reafirma la apuesta de la casa de coches japonesa por la modalidad sostenible. Un sofisticado vehículo 100% eléctrico, con una autonomía ... superior a los 550 kilómetros. Koni Motor, el concesionario oficial de Mazda en Málaga, trae en exclusiva el nuevo Mazda 6e, un modelo que fusiona artesanía, funcionalidad y rendimiento para ofrecer una conducción intuitiva en cada trayecto.

Una de las grandes prestaciones del nuevo Mazda 6e es su autonomía, adaptada a las necesidades de cada conductor. Para los que prefieren una mayor autonomía con una sola carga, el vehículo ofrece dos opciones de transmisión: la batería estándar de 68,8 kWh proporciona una autonomía de 479 km, mientras que la batería de amplia autonomía de 80 kWh permite recorrer distancias de hasta 552 km. Si en tus trayectos tienen más peso las pausas de carga más rápidas, Mazda6e también está disponible con batería estándar de 68,8 kWh, que permite una carga de CC de 165 kW, lo que añade hasta 235 km de autonomía en solo 15 minutos. Además, Mazda6e Long Range ofrece cargas de CC de 90 kW, sumando hasta 385 km en 47 minutos.

El diseño exterior del Mazda 6e seduce la mirada con su combinación de elegancia y robustez, con diversos detalles llamativos que impresionan. Una estética minimalista cuyo diseño está inspirado en los coupés, suponiendo una nueva declinación de la filosofía de diseño Kodo que caracteriza a los vehículos de Mazda. Su techo bajo y una sección trasera corta potencian su carácter deportivo, aportando también detalles de enorme practicidad como el maletero que incorporan los modelos de 5 puertas, con una capacidad de 466 litros de espacio desde el suelo hasta el techo o 1.074 litros con los asientos traseros abatidos.

Otro de los rasgos característicos del exterior del Mazda 6e es su llamativa iluminación LED tanto frontal como posterior. Durante las cargas, el característicom logotipo parpadea para indicar que el proceso está en marcha.

El nuevo Mazda6e ofrece una capacidad de remolque con frenos de hasta 1.500 kg. Cuenta con un spoiler trasero extensible que se despliega automáticamente a los 90 km/h, aunque también se puede manipular manualmente. La estabilidad del chasis y la precisión de su conducción aportan suavidad y control del remolque, ya sea para transportar una caravana o para otras cargas pesadas.

Jinba Ittai: la conexión armoniosa entre vehículo y conductor

La conexión entre conductor y vehículo es uno de los rasgos esenciales del Mazda 6e. Un concepto que la casa de coches japonesa denomina Jinba Ittai. Esta conexión también se manifiesta en detalles de su equipamiento interior como el asiento del conductor, que brinda una postura óptima para una conducción precisa y ágil. La cabina interior minimalista mantiene la elegancia del exterior del vehículo, con cada detalle elaborado de forma artesanal. Diáfana y acogedora, llevando al terreno tangible el concepto japonés de «ma», que encuentra la belleza en lo diáfano. La integración impecable y armoniosa de tecnologías de vanguardia, como la consola central y la cabina digital, mejora la experiencia de conducción y aporta comodidad.

Su exclusivo sistema de luces ambiente crea una atmósfera única en el interior: empleando únicamente fuentes de luz indirecta, ofrece hasta 64 combinaciones de color diferentes para que cada conductor las personalice a su gusto.

Junto a estas fuentes de luz artificial, el amplio techo solar panorámico aporta a la cabina luz natural, aportando una sensación de mayor amplitud y potenciando esa apuesta por lo diáfano.

Tecnologías de vanguardia integradas en su cabina minimalista

La integración en su cabina minimalista de las tecnologías de vanguardia que incorpora Mazda 6e mejora la sensación de control y confort durante su conducción. Su pantalla táctil de 14,6 pulgadas, que ofrece acceso rápido al entretenimiento y al sistema de navegación, permite una conducción plenamente conectada, con un manejo similar al de un smartphone. El panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas ofrece al conductor informado la información esencial para la conducción. Además, las tecnologías integradas permiten su manejo con gestos y voz, facilitando así la concentración en la conducción.

Su head-up display de 50« proyecta datos directamente sobre el paisaje, evitando desviar la mirada de la carretera. Y su sistema de sonido Sony con 14 altavoces aporta una banda sonora envolvente a tus trayectos. Su compatibilidad con Apple CarPlay® o Android Auto™, ofrece las últimas opciones de entretenimiento.

En cuanto a la seguridad, también incorpora los últimos avances tecnológicos, como el sistema Aviso de colisión trasera (RCW), el Sistema de asistencia a la frenada (SBS), el Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LAS), el sistema de Mantenimiento de carril de emergencia (ELK), y un Monitor de visión 360° con opción de vista See-Through y un Monitor de visión lateral que facilitan las maniobras de aparcamiento.

Acude a los concesionarios de Koni Motor en Málaga o Marbella para descubrir en primera persona un modelo que auna sofisticación tecnológica y la elegancia del diseño japonés con el que Mazda siempre marca la diferencia.

Más información:

Dirección:

Málaga: Avda. de Velázquez, 309. 29004.

Marbella: C. Juan de la Cierva, 5, 29600.

Teléfono:

Málaga: 952 105 330

Marbella: 607 300 125

Web: https://www.redconcesionariosmazda.com/konimotor/