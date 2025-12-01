Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Mazda CX-5 se renueva con un cambio que nadie espera

La tercera generación del superventas nipón aterriza en Málaga y ya se pueden hacer pedidos

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:17

Si algo se le ha dado bien a Mazda es la creación de diseños atemporales. Líneas e interiores sencillos que huyen de la estridencia y ... soportan el paso de los años mejor que muchos de sus rivales. Pero hasta lo más fino queda vetusto cuando la tecnología arrasa y se impone como piedra angular de los habitáculos. El CX-5 de segunda generación (que tanto nos gusta en SUR y del que tienes una prueba completa aquí), como buen Mazda, era capaz de seguir viéndose moderno en el exterior. Pero el interior, tras ocho años y medio, acusaba ese paso tecnológico que podría hacerle verse más desfasado sobre el resto de sus rivales con generaciones más modernas. Ahora la firma nipona, que durante tanto tiempo se ha resistido a eliminar la botonería, se une al carrito de las pantallas para muchas de sus funciones. Pero lo hace sin perder la elegancia que tanto caracteriza a la marca. En Sur hemos tenido una primera toma de contacto estática de manos de Koni Motor para contaros a nivel informativo los aspectos más destacados de la ansiada tercera generación del Cx-5. Más adelante lo probaremos como manda la tradición.

