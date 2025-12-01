El Mazda CX-5 se renueva con un cambio que nadie espera

Si algo se le ha dado bien a Mazda es la creación de diseños atemporales. Líneas e interiores sencillos que huyen de la estridencia y ... soportan el paso de los años mejor que muchos de sus rivales. Pero hasta lo más fino queda vetusto cuando la tecnología arrasa y se impone como piedra angular de los habitáculos. El CX-5 de segunda generación (que tanto nos gusta en SUR y del que tienes una prueba completa aquí), como buen Mazda, era capaz de seguir viéndose moderno en el exterior. Pero el interior, tras ocho años y medio, acusaba ese paso tecnológico que podría hacerle verse más desfasado sobre el resto de sus rivales con generaciones más modernas. Ahora la firma nipona, que durante tanto tiempo se ha resistido a eliminar la botonería, se une al carrito de las pantallas para muchas de sus funciones. Pero lo hace sin perder la elegancia que tanto caracteriza a la marca. En Sur hemos tenido una primera toma de contacto estática de manos de Koni Motor para contaros a nivel informativo los aspectos más destacados de la ansiada tercera generación del Cx-5. Más adelante lo probaremos como manda la tradición.

Diseño continuista, pero refrescado

Ampliar Mazda CX-5. Mazda

A nivel estético el CX-5 respeta el juego de líneas y volúmenes de la generación anterior. Al igual que pasó de la primera a la segunda, esta tercera supone una evolución más que una revolución. Y es que si algo funciona, para qué cambiarlo. Perdemos algo de finura en el frontal para dar paso a unos faros y una calandra más robusta y tecnológica. En la vista lateral las semejanzas son enormes, aunque esconde uno de los cambios más importantes que trae esta nueva generación: el aumento de batalla. Las medidas de la nueva versión le acercan al CX-60, con un largo de 4.690 milímetros de largo (4.575 en la generación anterior), un ancho de 1.860 milímetros, 1.695 de alto y una batalla de 2.815. En la distancia entre ejes es donde se concentra el aumento de su longitud, con todo lo que esto conlleva. De los once centímetros y medio que crece la nueva generación, once van a parar a la batalla, mejorando aspectos esenciales en un vehículo familiar como el espacio en la segunda fila de asientos o la capacidad del maletero.

La trasera gana en horizontalidad, los faros crecen hacia el centro del maletero, estirando la mirada y la utilización de leds así como su nuevo diseño interior le confieren mayor tridimensionalidad. Se mantiene la doble salida de escape auténtica en acabado cromado. Otro aspecto a destacar es la utilización de negro piano. Encontramos la utilización de este color en toda la parte baja: faldones, paragolpes delantero, pasos de rueda y paragolpes trasero. También lo encontramos en los marcos de las puertas o en las vacas del techo.

Interior revolucionario

Ampliar Interior Mazda CX-5. Mazda

Nadie se lo esperaba, aunque ya con el Mazda 6e los nipones mostraron que no tenían miedo a seguir algunas tendencias de mercado. Y así lo han sellado con el CX-5. El habitáculo está presidido por una pantalla central de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas o 15,6, según versión. Esta nueva pantalla, además de operar el infoentretenimiento, alberga los controles de la climatización o del volumen. Para el cuadro de instrumentos también se opta por una pantalla, de gráficas sencillas y claras. Los materiales utilizados y la calidad de construcción no difieren del resto de generaciones o modelos de la gama: alta sensación de calidad percibida y buen armado. El diseño es limpio y horizontal, siguiendo las tendencias del gusto europeo.

Aunque el mayor cambio se da en las plazas traseras, donde ese aumento de batalla repercute de manera directa en el espacio de la segunda fila. No es que la anterior generación tuviese mala habitabilidad ni mucho menos, pero en esta es sobresaliente. Tenemos muchísimo espacio para las rodillas, incluso las personas más altas, mucho espacio para la cabeza al no tener una caída de techo y una buena sujeción lateral. Eso sí, la plaza central debido al pronunciado túnel de transmisión es menos utilizable. El maletero también mejora considerablemente, con un espacio de 583 litros y más de dos mil litros con la banqueta trasera abatida.

Una única motorización de salida

Ampliar Mazda CX-5 2026. Mazda

En su momento de salida el CX-5 contará con una única opción mecánica: el 2.5 atmosférico de 141 caballos. Este motor, que ya hemos probado en el CX-30 y el Mazda 3, destaca por su finura y suavidad, así como por una rápida reacción a las órdenes del acelerador gracias a su mecánica naturalmente aspirada. Quedará ver cómo se comporta en el nuevo CX-5, que se va a los 1629 kilos. Para que os hagáis una idea, el Mazda 3, que lo mueve con soltura, pesa 1419 kg. En cuanto a prestaciones, según cifras oficiales hace el cero a cien en 10,5 segundos y alcanza una punta de 187 kilómetros por hora. Según ciclo WLTP, el consumo mixto cada cien kilómetros queda en siete litros. Viene con un sistema microhíbrido de 24 voltios que ayuda al vehículo en las salidas y le permite mantenerse apagado al ralentí. Y, lo más importante, le otorga la ansiada etiqueta ECO.

Por el momento será la única opción mecánica disponible, con tracción delantera o a las cuatro ruedas de manera opcional en los acabados más altos y solo con transmisión automática de seis relaciones. No hay nada oficial, pero lo más probable es que con el paso de los meses acaben llegando otras motorizaciones para el CX-5.

Precios

Ampliar Mazda CX-5. Mazda

El nuevo CX-5 partirá desde los 35.200 euros en su versión de acceso Prime-Line y alcanzará los 41.480 euros en el acabado Homura. Desde Koni Motor, ya se aceptan pedidos de esta nueva generación, esperando entregar las primeras unidades a principios de 2026.