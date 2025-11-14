Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maserati GranCabrio Trofeo.

Maserati GranCabrio Trofeo. Antonio Contreras
SUR Motor

Maserati GranCabrio Trofeo: victoria absoluta en el placer de conducir

Probamos el motor gasolina más potente y radical, un V6 Nettuno de 550 caballos que catapultan al GT con techo de lona italiano por encima de los 300 kilómetros por hora

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

En 1914 nace en Italia, en pleno corazón de Bolonia, una marca creada por auténticos adeptos al mundo del motor. Los hermanos Maserati trasladaron la ... pasión que sentían por el motor a la marca que adoptó el apellido de la familia y el logo de su ciudad. Así, el tridente de Neptuno abandonaba los mares e invadía el asfalto y, en poco más de una década (1926), llegaba al circuito, cosechando éxitos y consolidando la fama de una firma centenaria. A lo largo de la longeva vida del tridente los periodos de luces y sombras se han ido sucediendo uno tras otro. El primer lustro de 2020 corresponde, sin ningún género de dudas, al periodo de luces. Cinco años que nos han traído de vuelta, gracias a Stellantis, el adn de carreras de la marca con el MC20. Pero también su adn del lujo y buen hacer, con la nueva generación del GranTurismo y el GranCabrio, un coche que se convierte en uno de los máximos exponentes del placer de conducir. Vehículos en los que a la hora de realizar un viaje, importa tanto el trayecto como el destino. Sino más. En el SUR al Volante de esta semana, de manos de Maserati Safamotor, probamos el GranCabrio Trofeo, la versión más radical a combustión de este sueño a cielo abierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Maserati GranCabrio Trofeo: victoria absoluta en el placer de conducir