Maserati elige Málaga como parte de la gira para presentar su superventas

Maserati visitará Málaga el próximo 30 y 31 de octubre de la mano del Grupo Safamotor en su 'Maserati Grecale Urban Tour', un encuentro donde ... los visitantes podrán ver de primera mano el suv compacto de acceso de la marca, el Maserati Grecale, conocer de cerca el sistema de personalización Fouriserie. Tras su paso por Roma, Turín y Barcelona, la firma del tridente apuesta por la Costa del Sol, tomando lugares emblemáticos de la ciudad, como Trocadero casa de botes y Muelle Uno (junto al Centro Pompidou) para crear las zonas expositivas.

Fouriserie: un sistema de personalización a medida

Para las firmas de lujo sus coches son, en esencia, obras de arte. Dentro de esta filosofía de crear joyas en movimiento, los italianos han creado el sistema Fouriserie, que permite a los potenciales clientes de la marca diseñar el coche a su gusto personal, eligiendo colores, acabados y materiales, haciendo que cada Maserati Fouriserie sea único. Según la marca, se trata de «celebrar la tradición artesanal de Módena y el saber hacer de los diseñadores y artesanos italianos, que combinan innovación y sensibilidad artística».

La gama Grecale al completo

En las instalaciones de Muelle Uno se encontrarán expuestas las distintas versiones del Maserati Grecale, con versiones myld-hybrid, cien por cien eléctricas y puramente a combustión. La gama comienza con el Grecale de 300 caballos extraídos de un bloque 2.0 de cuatro cilindros con hibridación ligera, llantas de veinte pulgadas, interior de cuero y asientos calefactables con regulación eléctrica, entre otras cosas. Le continúa el Grecale Módena, que comparte mismo bloque motor micro hibridado, pero potenciado hasta los 330 caballos. Cuenta con diferencias de deslizamiento limitado, llantas en 21, suspensión adaptativa y faros con tecnología Matrix led. El Maserati Grecale Folgore, primer SUV cien por cien eléctrico de la marca, equipa una batería de 105 kWh con una potencia de 410 kW y una autonomía homologada de hasta 580 kilómetros. La lista la termina el Grecale Trofeo, la variante más radical de la gama, con el V6 Nettuno declarando 530 caballos.