Maserati Fouriserie.
Maserati elige Málaga como parte de la gira para presentar su superventas

La marca del tridente celebra su 'Grecale Urban Tour', un encuentro donde los visitantes podrán conocer el modelo y el sistema de personalización 'Fouriserie'

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 18:53

Maserati visitará Málaga el próximo 30 y 31 de octubre de la mano del Grupo Safamotor en su 'Maserati Grecale Urban Tour', un encuentro donde ... los visitantes podrán ver de primera mano el suv compacto de acceso de la marca, el Maserati Grecale, conocer de cerca el sistema de personalización Fouriserie. Tras su paso por Roma, Turín y Barcelona, la firma del tridente apuesta por la Costa del Sol, tomando lugares emblemáticos de la ciudad, como Trocadero casa de botes y Muelle Uno (junto al Centro Pompidou) para crear las zonas expositivas.

