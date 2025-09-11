Si llevo a mi hijo en moto al cole, ¿lo cubre el seguro?

En los últimos años, debido a las restricciones de circulación, los atascos, las dificultades para encontrar aparcamiento o por motivos económicos, muchos padres han decidido ... desplazarse en moto. Y en algunos casos, antes de iniciar la jornada laboral, utilizan ese medio de transporte para llevar a sus hijos al colegio.

Sin duda, se trata de una decisión muy acertada en materia de movilidad. No obstante, los expertos en seguridad vial observan que es esencial respetar la normativa de circulación para que los menores viajen bien protegidos. Y los profesionales de la industria aseguradora señalan que, con el objetivo de evitar malentendidos posteriores, al elegir seguros de moto online es importante consultar si la póliza cubre a los niños teniendo en cuenta las características de la motocicleta.

Conducir una moto con niño a bordo: ¿qué dice la normativa?

En cuanto a la normativa, el Reglamento General de Circulación, en su artículo 12, determina cómo se debe llevar a los niños en moto. Y establece dos franjas de edad para los menores que vayan a desplazarse como pasajeros:

-En los ciclomotores y en las motocicletas puede viajar un niño mayor de 12 años que «utilice el asiento correspondiente detrás del conductor» y «vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales».

-Asimismo, de forma excepcional, el citado reglamento autoriza a llevar un niño mayor de 7 años en ciclomotores y motocicletas que sean conducidos bien por su padre, madre o tutor, bien por personas mayores de edad autorizadas por ellos.

En cualquier caso, el menor debe ir provisto de un casco certificado, siendo aconsejable que, además, haga uso de otras prendas dotadas de protecciones que refuercen su seguridad en los desplazamientos.

¿Cómo saber si una moto está homologada para dos ocupantes?

De igual manera, la normativa hace hincapié en que solamente es posible llevar a un niño en una moto si la misma está homologada para dos ocupantes. Para comprobarlo, es preciso consultar el apartado S.1 (número de plazas) del permiso de circulación:

-Si en dicho documento aparece un 2, la motocicleta está homologada para dos personas y, por lo tanto, se considera un vehículo apto para desplazarse con un menor a bordo.

-Pero si aparece un 1, significa que la moto está homologada para un solo ocupante. En dicho supuesto, llevar a un niño al colegio en la motocicleta se consideraría una conducta muy peligrosa sancionable con una multa económica y la inmovilización del vehículo.

¿El seguro cubre a los niños que viajan como ocupantes?

Por lo que respecta al seguro, desde el sector asegurador explican que todos los seguros de moto incluyen la cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil, a través de la cual se cubren los daños personales y materiales causados a terceros. Y precisan que, al tener la condición de «terceros», los pasajeros de una moto, incluidos los niños, están cubiertos por el seguro.

Ahora bien: para que ello sea así, es indispensable que se cumpla la normativa. Por consiguiente, en primer lugar, la moto debe estar homologada para dos ocupantes. Y el niño ha de tener la edad contemplada en el Reglamento General de Circulación, utilizar un casco homologado y ocupar la plaza trasera tal y como indica dicha norma.