Candidatos al Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026 F. P.

Los favoritos: así votan los lectores por el Mejor Coche del Año 2026

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

Los coches eléctricos y electrificados compiten en un duro cada a cara por hacer se con el Premio ABC al Mejor coche del año 2026. ... A través de las ediciones se puede apreciar claramente qué clase de propulsores y siluetas son las que los fabricantes proponen al mercado y, para el premio de 2026, se puede ver que, de los 12 que se presentan, todos cuentan con algún tipo de asistencia eléctrica en la propulsión, y solo dos de ellos no ofrecen una versión cero emisiones.

