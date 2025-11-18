Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El G6 es la apuesta de la marca por los SUV eléctricos FP

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:00

XPeng, fabricante chino de vehículos eléctricos, prevé que sus ingresos del cuarto trimestre se situarán entre 21.500 y 23.000 millones de yuanes (3. ... 03-3.25 mil millones de dólares), por debajo del consenso de los analistas, que estimaba 26.000 millones de yuanes, según datos de LSEG.

Xpeng prevé un cierre flojo de 2025