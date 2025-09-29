Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stellantis nombra a Joao Laranjo como nuevo director financiero F. P.

Stellantis apuesta por Joao Laranjo como nuevo director financiero

Canal Motor

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:29

El grupo automovilístico Stellantis ha anunciado el nombramiento de Joao Laranjo como director financiero y miembro del equipo de liderazgo de Stellantis, con efecto inmediato. ... Asumirá todas las responsabilidades que anteriormente ocupaba Doug Ostermann.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)
  10. 10 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Stellantis apuesta por Joao Laranjo como nuevo director financiero

Stellantis apuesta por Joao Laranjo como nuevo director financiero