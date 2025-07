Casi la mitad de los coches en España tienen más de 15 años

A. Noguerol Martes, 8 de julio 2025, 07:56 Comenta Compartir

El parque de vehículos en circulación en España mantiene una elevada antigüedad, con una media de 13,4 años , apenas dos décimas menos que en 2024, y una más que en 2023.

Así se recoge en el nuevo Informe de Datos de Parque Circulante 2025, elaborado por la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios y Accesorios, ANCERA , en colaboración con AutoInfor.

Este estudio analiza la distribución por edades, tipos de combustible, zonas geográficas y proyecciones a futuro del parque de turismos y todoterrenos. Y a pesar de un aumento en las matriculaciones durante 2024 (un 10% más que en 2023), el ritmo de renovación del parque continúa siendo insuficiente.

El 44,9% de los vehículos en circulación tiene más de 15 años, lo que frena la modernización del parque y sus beneficios asociados, tanto medioambientales como económicos.

«El problema no es solo la antigüedad, sino la incapacidad estructural del mercado para renovarse al ritmo que el contexto climático, económico y normativo exige», señala Nines García de la Fuente , presidenta de ANCERA. «Con matriculaciones que no superan los 1,1 millones de unidades anuales, no podemos revertir la tendencia, lo que afecta tanto a la seguridad vial como al desarrollo de una posventa eficiente y sostenible».

Lenta electrificación

En cuanto a motorizaciones, se detecta un lento avance de los vehículos electrificados. El vehículo 100% eléctrico apenas representa el 0,87% del parque actual, si bien se prevé que alcance el 3,3% en 2030.

Los vehículos híbridos, por su parte, suponen un 7,6% del total, destacando especialmente en el tramo de 0 a 5 años, donde ya representan el 34,9% de las nuevas incorporaciones.

«La adopción de la motorización eléctrica sigue condicionada por factores como el precio, la infraestructura de carga o la autonomía», añade Carlos Martín , secretario general de ANCERA. «Hoy, el 99% del parque sigue siendo de combustión interna, lo que nos obliga a seguir trabajando por una transición realista, escalonada y compatible con la actividad de nuestros talleres y distribuidores».

El informe también recoge datos sobre el parque en régimen de renting, que alcanza los 777.527 vehículos, con una media de edad de 2,84 años. Segmento que representa un 3,3% del parque total.

Temas

España

Motor