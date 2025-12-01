El mercado del automóvil acelera y supera las cifras prepandemia de 2019

El mercado de turismos ha registrado en el mes de noviembre un aumento del 12,9 por ciento con 94.124 matriculaciones, logrando superar las ... cifras de venta prepandemia de 2019.

Este impulso se debe en gran medida a la electrificación, ya que uno de cada cuatro turismos vendidos en el último mes fue híbrido enchufable o eléctrico puro. Las ventas de vehículos electrificados (BEV 100% eléctricos +PHEV, híbridos enchufables) crecieron un 100 por ciento en noviembre, alcanzando las 21.315 unidades.

En cuanto a los canales, las ventas a particulares (+19,1 por ciento) y a empresas (+15,7 por ciento) impulsaron el mercado, aunque el canal de alquiladores experimentó un fuerte retroceso.

En el acumulado del año, el sector ha superado la barrera del millón de turismos (1.045.638 unidades), lo que supone un crecimiento del 14,7 por ciento frente a 2024.

Este buen ritmo permite avanzar el cierre del año por encima de los 1,1 millones de ventas, según las previsiones de la Asociación de Fabricantes Anfac. La electrificación ya representa el 19,3 por ciento del mercado total en 2025, duplicando las cifras del año anterior. Paralelamente, el segmento de vehículos comerciales ligeros también mostró fortaleza con un aumento del 7,2 por ciento en noviembre y un 12,1 por ciento en el acumulado anual. La nota negativa se mantuvo en las matriculaciones de vehículos industriales y autobuses, que continuaron en descenso con un retroceso del 2,6 por ciento en el mes.

Buena evolución de los turismos

El mercado de turismos mantiene su buena evolución y logra un aumento del 12,9 por ciento de las ventas en noviembre, con 94.124 nuevas matriculaciones. La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros.

Al igual que en meses anteriores, el ritmo de ventas de noviembre logra superar el volumen de mercado registrado en el mismo mes del 2019. En el total del año, el mercado supera el millón de turismos, con 1.045.638 unidades vendidas, lo que representa un 14,7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, las cifras todavía se encuentran un 9,3 por ciento por debajo de los mismos registros en 2019. De todos modos, el buen ritmo acumulado hasta noviembre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025.

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 21.315 unidades, con un crecimiento del 100 por ciento en noviembre, representando el 22,6 por ciento del mercado en el mes. En el total del año se acumulan 201.751 unidades vendidas, duplicando las ventas de 2024. En este 2025 ya representan el 19,3 por ciento del mercado, 8 puntos porcentuales más que en 2024.

Bajan las emisiones

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en noviembre bajan hasta los 99,6 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 12,9 por ciento inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, las emisiones medias se sitúan en 104,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 10,9 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024.

En las ventas por canales, solamente el mercado de alquiladores registra un descenso respecto al mismo mes del año anterior. En concreto, con 5.241 unidades, supone un retroceso del 32,5 por ciento. Por su parte, las ventas a particulares logran crecer un 19,1 por ciento, con 49.348 unidades y las dirigidas a empresas aumentan un 15,7 por ciento, con 39.535 nuevos registros en el mes.

Comerciales ligeros, industriales y autobuses

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros crecen un 7,2 por ciento en noviembre, con 14.792 unidades. En el acumulado del año, se registran un total de 169.629 ventas, un incremento del 12,1 por ciento. Respecto a las ventas por canales, todos logran una mejora respecto a noviembre del año pasado. La mayor subida se registra en los alquiladores, con un 31,5 por ciento más de las ventas y 1.893 unidades. De igual modo, los autónomos, con 2.597 ventas, y empresas, con 10.302 unidades, registran incrementos del 15,5 por ciento y 1,8 por ciento, respectivamente.

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses mantienen el registro negativo en el mes de noviembre, con un retroceso del 2,6 por ciento y 3.270 unidades. Hasta el penúltimo mes del año, se acumulan 32.130 ventas, que representa un descenso del 6,2 por ciento respecto al año anterior. Por tipo de vehículo en el mes, los industriales reducen sus ventas un 3,6 por ciento, con 2.941 nuevas matriculaciones y el mercado de autobuses y autocares logra 329 ventas, un 7,2 por ciento más que noviembre de 2024.