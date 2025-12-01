Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Con 21.315 turismos híbridos enchufables y eléctricos vendidos, el mercado electrificado supone casi 1 de cada 4 ventas en el mes F.P.

El mercado del automóvil acelera y supera las cifras prepandemia de 2019

Patxi Fernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:59

Comenta

El mercado de turismos ha registrado en el mes de noviembre un aumento del 12,9 por ciento con 94.124 matriculaciones, logrando superar las ... cifras de venta prepandemia de 2019.

