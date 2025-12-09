Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Anfac urge a acelerar el Plan Auto 2030 para no perder el tren de la electrificación

Patxi Fernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:00

La industria automovilística española se enfrenta a un lustro de transformación histórica con la implantación del Plan Auto 2030. Este programa, presentado la semana pasada ... en colaboración con el Gobierno de España, tiene como principal objetivo asegurar la competitividad del sector y cimentar un crecimiento económico sin precedentes, según ha detallado la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

