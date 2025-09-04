Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

España se afianza como un actor clave, con 20 centros de producción que la sitúan entre los principales fabricantes del continente F. P.

ACEA advierte sobre la 'tormenta perfecta' que enfrenta la industria automotriz europea

Patxi Fernández

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:44

La industria automotriz europea se encuentra en un punto de inflexión, enfrentando lo que la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) califica como una « ... tormenta perfecta». Según su 'Guía de la Automoción 2025/2026' el sector libra una batalla de múltiples frentes que combina la desaceleración de la producción y la ralentización de la demanda de vehículos eléctricos, a pesar de sus sólidas fortalezas en inversión, innovación y empleo.

