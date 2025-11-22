Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más ecológico y mejor diseño

El nuevo Sportage integra eficientes sistemas de propulsión híbridos ligeros (MHEV), híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV)

Manu Cortés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:43

El vehículo más vendido de Kia, se lanza ahora en su mejor versión hasta la fecha. El nuevo Sportage presenta numerosas mejoras en diseño, innovación, ... tecnología y comodidad para establecer un nuevo estándar en el competitivo segmento de los SUV compactos. El Sportage está ahora disponible en versiones híbrida ligera (MHEV), híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV). Esto permite a los clientes elegir el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades.

