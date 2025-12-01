Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La DGT saca pecho de la baliza V-16 y lanza una advertencia

El director general de Tráfico, Pere Navarro, asegura que no va a haber ninga prórroga con la aplicación del dispositivo y defiende que es «un invento español»

E. PRESS

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

Las balizas V-16 siguen dando de qué hablar. La polémica ha acompañado al nuevo dispositivo de señalización desde el primer momento pero su obligatoriedad ... es inminente. De hecho, no va a haber prórrogas en su implantación. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido de que «no va a haber prórroga» respecto a la entrada en vigor de las balizas V-16 a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera, sobre lo cual aboga por no esperar al último día para su compra y advierte de que no sustituye a tener que llamar a la compañía de seguros para que envíe una grúa y arreglar la incidencia en cuestión. Por otro lado, Navarro también sacó pecho de que se trate de un invento español y que el resto de países europeos está muy pendiente de su implantación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  9. 9

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La DGT saca pecho de la baliza V-16 y lanza una advertencia

La DGT saca pecho de la baliza V-16 y lanza una advertencia