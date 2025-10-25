Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más deportivo, ecológico y práctico que nunca

El nuevo SUV Audi Q3 e-hybrid híbrido enchufable es el único modelo de su segmento que puede optar a la ayuda a la compra de hasta 7.000 euros del Plan MOVES III, gracias a su autonomía de 119 kilómetros en modo eléctrico

Manu Cortés

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:00

El nuevo Audi Q3 e-hybrid se suma ahora a las versiones turbodiésel TDI y gasolina TFSI en la gama del SUV compacto premium. Su ... sistema de propulsión híbrido enchufable ofrece una potencia combinada de 200 kW (272 caballos), y la batería de alto voltaje con una capacidad bruta de 25,7 kWh (casi el doble que la de su predecesor) permite una autonomía eléctrica de hasta 119 km. La posibilidad de utilizar carga en corriente continua a 50 kW de potencia permite pasar del 10% al 80% de capacidad de la batería en 26 minutos. Disponible con las mismas versiones de acabado que el resto de la gama, el precio del Audi Q3 e-hybrid parte desde 56.090 euros. El nuevo Q3 e-hybrid cuenta con el distintivo CERO de la DGT.

