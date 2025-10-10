Dacia Hipster, vuelta a las raíces en modo eléctrico

Octubre es un mes de suma importancia para Dacia. La marca ha reunido a la prensa en París para hablar de su futuro, de las ... novedades que se vienen dentro de la gama y de un concepto de movilidad que, según dice la propia firma, «no existía hasta ahora».

Desde su llegada a España en 2007 Dacia no ha dejado de crecer hasta convertirse en una de las marcas líderes de nuestro mercado año tras año, con un producto que, sin dejar de lado su concepción de vehículo barato que garantice la movilidad al mayor número de personas, ha ido mejorando sus productos para plantar cara al resto de marcas del segmento, especialmente a las recién llegadas. Porque barato no significa que no pueda ser deseable. Tanto es así que los modelos de la firma siguen siendo de los más vendidos en España.

Bajo esta premisa, «essential, but cool», la firma trae novedades en toda su gama, desde nuevos materiales o firma lumínica a motores más potentes, así como un concept que podría adelantar el futuro lenguaje de diseño de la marca y que, al mismo tiempo, podría llegar a producción.

Dacia Hipster, un eléctrico de apenas 3 metros y precio de derribo

De entre todas las novedades presentadas por Dacia hay una que se ha llevado toda la atención del público: un pequeño concept car eléctrico que, según la propia marca, «no existía hasta ahora«. Se trata del Dacia Hipster, un coche que pretende reinventar la concepción del vehículo popular.

Apenas mide tres metros de largo, 1,52 de alto y 1,55 de ancho. Los voladizos son prácticamente inexistentes, aprovechando la capacidad de espacio en el interior. Es capaz de ofrecer cuatro plazas para adultos y un maletero modular que va de los 70 a los 500 litros abatiendo la banqueta trasera. Si hablamos de peso, el Hipster es un veinte por ciento más ligero que el Spring, lo que se traduce en un menor consumo energético y menor cantidad de materia prima, lo que permitiría abaratar costes.

Es un vehículo de esencia urbana, aunque la marca también lo considera ideal para carreteras rurales y periurbanas. Por el momento, se desconoce su autonomía y precio, aunque teniendo en cuenta que no es un sustituto del Spring, si no un coche que pretende ir aún más lejos, abarcar a un público aún mayor, su precio será, definitivamente, menor que el del Spring. Aunque por el momento no es más que un concept car.

Dacia Spring, mayor potencia y autonomía

Ampliar Dacia Spring. Dacia

La segunda gran novedad también es eléctrica. El Spring se renueva para seguir siendo un producto competitivo, con nuevas baterías y mucha más potencia. Desde su salida hasta junio de 2025, Dacia contabilizó un total de 179.000 unidades de Spring vendidas en Europa, situándose como el segundo vehículo eléctrico más vendido del continente entre particulares. ¿La clave de su éxito? Ofrecer una movilidad eléctrica con lo justo y necesario al menor coste posible, con un precio de partida de 16.900 euros y toda la gama por debajo de los veinte mil euros.

Ahora, los dos motores disponibles pasan de 45 y 60 caballos a 70 y 100, respectivamente. Esta mayor potencia no solo responde a una mayor agilidad del vehículo, sino también a una mayor seguridad a la hora de realizar incorporaciones, adelantamientos o de enfrentar subidas pronunciadas. Para que se hagan una idea, el modelo de acceso hacía el 80-120 en 26,2 segundos, mientras que con el nuevo motor, la versión de entrada lo hace en 10,3 segundos. 16 segundos menos. El motor más potente pasa de 14 segundos a 6,9. Un incremento de prestaciones brutal.

Estos motores vienen asociados a una nueva batería LFP (por primera vez en el Grupo Renault) de 24,3 kWh. Además de la mayor seguridad que ofrecen las baterías LFP, su potencia de carga en corriente contínua (un extra) pasa de 30 a 40 kW.

Además de las novedades que recibió el modelo en 2024 (puesta a punto de la dirección asistida eléctrica para una mayor precisión y una mejor respuesta, nuevas llantas de 15 pulgadas y un nuevo volante para un mejor agarre), en 2026 estrenará barra estabilizadora en todas sus versiones, nuevos ajustes para muelles y amortiguadores de la suspensión, un conjunto de cubiertas carenadas debajo de la carrocería y un pequeño alerón para reducir las turbulencias.

Cambios en Sandero, Jogger y Duster

Ampliar Dacia Sandero, Sandero Stepway y Jogger. Dacia

Si bien los cambios más sustanciales se centran en lo eléctrico, el resto de la gama Dacia también recibe importantes mejoras, con nuevos diseños, tecnología y motorizaciones, entre otros aspectos. Sandero, Sandero Stepway y Jogger reciben una nueva firma lumínica tanto delantera como trasera, nuevos embellecedores (con calandra y paragolpes de nuevo diseño) y nuevas llantas. Además, aparece un nuevo color: el amarillo ámbar metalizado. Una alegría entre tanta escala de grises de los coches que pululan por nuestras calles.

En el interior, Sandero, Sandero Stepway y Jogger también reciben importantes novedades, con algunos elementos de diseño y, especialmente, nueva tecnología. Las puertas y salpicadero reciben nuevos remates en tela azul, así como nuevos tejidos para los asientos. Cambia, también, el diseño del volante o el selector de la caja de cambios automática. El sistema de infoentretenimiento crece hasta las 10 pulgadas y, por primera vez, se implementa también la carga por inducción en estos modelos.

En el apartado mecánico Jogger abandona el híbrido de 140 caballos para implementar el que ya vimos en el Bigster de 155 caballos. Un motor potente y sumamente eficiente. Además, el motor Eco-g (gasolina y GLP) de 100 caballos se sustituye por uno nuevo, el tricilíndrico 1.2 de 120 caballos, con un aumento del depósito de glp de 40 litros a más de 49. Esta combinación de motor gasolina y glp se ofrecerá por primera vez tanto con cambio manual como automático de seis relaciones y doble embrague. El 1.0 también se ha remodelado, pasando de 90 a 100 caballos.

Por último, el Dacia Duster se renueva con un nuevo motor híbrido 4x4. Es la misma motorización 155 que conocemos en el Bigster, que acopla el motor eléctrico al eje trasero para asegurar la tracción a las cuatro ruedas. Según la marca, este sistema ofrece un diez por ciento más de par que el actual sistema tradicional del duster 130 4x4 en el eje trasero, sin necesidad de perjudicar las capacidades del maletero. El precio de esta versión saldrá a la luz a finales de este mismo mes.

Estas son las principales novedades de la marca para 2026, pero existen muchas más, como la actualización de la 'Dacia travel companion', una aplicación para el móvil que monitoriza nuestros rostros para controlar cuando nos cansamos y ofrecernos recomendaciones. Aunque lo más interesante es su función discover, que nos permite explorar puntos de interés en nuestro trayecto. De esta manera, si queremos realizar un viaje de, por ejemplo 300 kilómetros, la aplicación nos mostrará puntos de interés no solo en el lugar de destino si no también posibles paradas durante el viaje para disfrutar el camino. Además, cuenta con una guía de viaje en formato audio.