CX-60 y CX-80: dos innovadores SUV de Mazda frente a frente

En el ámbito de los SUV, pocas marcas han demostrado la versatilidad y capacidad de adaptación al perfil de cada conductor de la que hace ... gala Mazda en algunos de sus últimos modelos. Hoy realizamos una comparativa entre dos de sus últimas apuestas en este perfil de vehículos: Mazda CX-60 Diesel y el Mazda CX-80 PHEV. Dos modelos que Koni Motor trae en exclusiva a Málaga.

Diseño y capacidad

Si algo comparten ambos modelos, es la característica plataforma Large de Mazda, con un enfoque especialmente elegante y sofisticado. El equilibrio y la armonía de la estética japonesa que caracterizan a la marca vuelven a ser protagonistas, empleando materiales sometidos a un tratamiento selectivo, como madera noble de arce, piel de gran calidad, tejidos japoneses y acabados cromados.

Ampliar nterior del Mazda CX-80.

En su capacidad interior encontramos un importante rasgo diferencial: el CX-60 es un SUV de 5 plazas más compacto, mientras que el CX-80 es una versión extendida de 7 plazas, lo que lo convierte en una opción ideal para familias numerosas.

Motor y aceleración

En cuanto a motor y potencia, Mazda CX-60 Diesel cuenta con un motor diésel turbo de 6 cilindros en línea, 187 kW (254 CV). En el caso de Mazda CX-80 PHEV, ofrece un motor eléctrico (173 CV), con un de total 241 kW.

Ampliar Mazda CX-80.

Atendiendo a su capadidad de aceleración de 0 a 100 km/h, Mazda CX-60 la aborda en unos 7,1 segundos, frente a los 6,8 segundos de Mazda CX-80 PHEV, lo que lo convierte en un modelo más rápido en salidas urbanas gracias a su empuje eléctrico instantáneo.

Autonomía y conducción

Respecto a la autonomía, la opción como vehículo híbrido enchufable del Mazda CX-80 le aporta indudables ventajas, con hasta 65 km en modo vehículo eléctrico. Si se combina su depósito de 70 litros con su batería eléctrica, esa autonomía total podría dispararse hasta los 1.000 km. Además, aporta un consumo muy ajustado, de apenas 1,6 litros cada 100 km. con la batería cargada. Por su parte, Mazda CX-60 Diesel de sólo 6 litros cada 100 km. en autopista y largo recorrido, con una autonomía de 1.000 km con su depósito de 70 litros lleno.

Ampliar Interior del Mazda CX-60.

Si hablamos de tracción y conducción, Mazda CX-60 cuenta con una suspensión actualizada en su modelo de 2025, que le aporta una mayor suavidad en carreteras de trazado irregular, lo que facilira una conducción estable y ágil, siendo una opción excelente para largos recorridos en autopista. El Mazda CX-80 ofrece una conducción similar, pero su mayor peso, debido a su volumen más amplio y a la batería de motor eléctrico, provoca una conducción algo menos ágil, que lo convierte en una opción más adecuada para la conducción urbana. Su último modelo de este año ha aportado una mejora en la transmisión, resultando ahora los cambios de marcha sensiblemente más suaves.

Equipamiento y seguridad

En el apartado de equipamiento, Mazda CX-60 incorpora una pantalla 10,25« con Apple CarPlay/Android Auto inalámbrico, head-up display, asistente de crucero adaptativo, cámara 360°, y asientos calefactables. En este sentido, Mazda CX-80 resulta muy similar al CX-60, pero añade salidas de aire y USB en tercera fila, además de incluir cargador EV de 7,2 kW y puerto de 1.500 W en maletero.

Ampliar Mazda CX-60.

La seguridad es otro de los aspectos en los que ambos modelos demuestran su solidez. En el caso de Mazda CX-60, goza de 5 estrellas Euro NCAP, incluyendo recursos como frenado autónomo, alerta de cambio de carril, o control de crucero con centrado (en altos acabados). Para el CX-80, Mazda ha realizado especial hincapie en recursos para familias, con elementos como la detección de ocupantes traseros.

Un vehículo ideal para largos trayectos, y un gran ejemplo de comodidad y sostenibilidad

Si tuvieramos que resaltar las principales fortalezas de Mazda CX-60, destacariamos su mayor eficiencia en largos viajes, resultar más económico (desde 45.000 €, frente a los 60.000 € de partida del Mazda CX-80, aunque este último cuenta con mayores beneficios fiscales), y un motor diesel suave y potente para remolque (hasta 2.500 kg). Por su lado, Mazda CX-80 goza de su apuesta por una movilidad más sostenible gracias a su carácter híbrido enchufable, mayor potencia y aceleración, y más espacio para pasajeros.

En definitiva, Mazda CX-60 Diesel resulta una opción ideal para parejas y familias no numerosas aficionadas a largas escapadas, gracias a su excelente consumo en autopista, y un motor diesel robusto para viajes largos. Y Mazda CX-80 PHEV es un modelo más urbano, con una gran capacidad de aceleración, pensado para grandes familias y conductores comprometidos con una movilidad más sostenible

Acude a los concesionarios de Koni Motor en Málaga o Marbella para conocer en primera persona, y con el apoyo de su equipo de expertos, las enormes posibilidades de ambos modelos de SUV, con los que Mazda vuelve a situarse a la vanguardia del sector, dando respuesta a las necesidades específicas de cada conductor.

