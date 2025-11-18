Vuelve la campaña 'Ningún niño sin juguete' de la Cofradía del Nazareno y la Soledad de San Pedro

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara respalda la tercera edición de la campaña 'Ningún niño sin juguete' para trasladar la ilusión a todos ... los hogares en estas Navidades. La iniciativa está impulsada por el Grupo Joven de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, en colaboración con la entidad DYA (Detente y Ayuda), y tiene como fin atender a las familias en situación de vulnerabilidad del municipio, esperando alcanzar a unos 120 menores. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado durante un acto al que también ha asistido el asesor de Derechos Sociales, Juan José Almagro, «el gran trabajo» que desarrollan ambos colectivos y ha instado a la ciudadanía a sumarse a esta acción solidaria.

La recogida de artículos, que deben ser nuevos, educativos, no sexistas y no bélicos, tendrá lugar hasta el próximo día 10 de diciembre en el quiosco de la cofradía, ubicado en el lateral de la iglesia de San Pedro, en la calle Revilla, en horario de 18.00 a 20.00 horas, y en la propia parroquia, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Por su parte, la gerente de DYA Málaga, Paqui Muñoz, ha señalado que «este proyecto es el que más satisfacción nos ha dado en los últimos dos años».

Tarjeta extra para los usuarios del programa de garantía alimentaria

«El Ayuntamiento nos da una subvención que gestionamos a través del programa de garantía alimentaria, la 'tarjeta monedero', para alimentos y necesidades básicas y esta Navidad vamos a entregar una tarjeta extra para que puedan tener productos típicos de las fiestas, además de los juguetes para los niños de 209 familias a las que atendemos, unos 120 aproximadamente, en este caso en los puntos que se habilitarán para ello».

Asimismo, el representante del Grupo Joven de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, Iván Hidalgo, ha agradecido contar con el apoyo de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y DYA. «Es una de las fechas más esperadas en nuestro calendario, ya que las vivimos con mucha ilusión», ha apuntado, al tiempo que ha añadido que esta iniciativa seguirá teniendo continuidad en el tiempo. De igual modo, se entregarán juguetes a los niños del Hospital Universitario Costa del Sol y Quirón Marbella durante las próximas fiestas.