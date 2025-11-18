Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La iniciativa está impulsada por el Grupo Joven de la Cofradía en colaboración con la entidad DYA. Josele

Vuelve la campaña 'Ningún niño sin juguete' de la Cofradía del Nazareno y la Soledad de San Pedro

Los artículos se recogerán hasta el 10 de diciembre en el quiosco de la entidad en el lateral de la iglesia y en la propia parroquia

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara respalda la tercera edición de la campaña 'Ningún niño sin juguete' para trasladar la ilusión a todos ... los hogares en estas Navidades. La iniciativa está impulsada por el Grupo Joven de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, en colaboración con la entidad DYA (Detente y Ayuda), y tiene como fin atender a las familias en situación de vulnerabilidad del municipio, esperando alcanzar a unos 120 menores. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado durante un acto al que también ha asistido el asesor de Derechos Sociales, Juan José Almagro, «el gran trabajo» que desarrollan ambos colectivos y ha instado a la ciudadanía a sumarse a esta acción solidaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  9. 9 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelve la campaña 'Ningún niño sin juguete' de la Cofradía del Nazareno y la Soledad de San Pedro

Vuelve la campaña &#039;Ningún niño sin juguete&#039; de la Cofradía del Nazareno y la Soledad de San Pedro