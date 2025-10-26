Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la finca La Torrecilla, que albergará la Ciudad de la Justicia de Marbella. Josele

El viaje de La Torrecilla: cómo una finca expropiada por Gil se convertirá en la Ciudad de la Justicia de Marbella

El Ayuntamiento se quedó con los terrenos en 1994 a cambio de una compensación a las empresas propietarias que nunca llegó

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Fueron unos terrenos expropiados cerca de la carretera de Ojén, pero el Ayuntamiento de Marbella no hizo nada con ellos y estuvo a punto de ... perderlos en los tribunales. Es el viaje que hace más de 30 años inició la finca de La Torrecilla, donde a partir de 2026 comenzará a levantarse una, seguramente, no menos vieja aspiración de la localidad: la Ciudad de la Justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El viaje de La Torrecilla: cómo una finca expropiada por Gil se convertirá en la Ciudad de la Justicia de Marbella

El viaje de La Torrecilla: cómo una finca expropiada por Gil se convertirá en la Ciudad de la Justicia de Marbella