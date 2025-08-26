La unidad de radioterapia del Costa del Sol, pendiente de la autorización de Seguridad Nuclear

La unidad de radioterapia del Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS), una de las nuevas áreas que se incorporan a la cartera de servicios del ... centro gracias a las obras de ampliación, debe recibir aún el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Según han manifestado fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, actualmente se está «en trámite» para que las instalaciones reciban luz verde para su entrada en funcionamiento.

El CSN es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, y debe autorizar tanto la construcción de instalaciones como la unidad de radioterapia, como su puesta en marcha. Para la entrada en funcionamiento se requiere por parte de la Junta la elaboración de distintos documentos como un estudio de seguridad, un reglamento de funcionamiento y un plan de emergencia, además de la verificación de la instalación. A todo ello debe dar su visto bueno el Consejo para autorizar la entrada en servicio de la nueva unidad, que además deberá ser provista de personal.

Para la puesta en marcha del nuevo servicio de medicina nuclear y el de radiofarmacia el SAS aún debe adquirir el equipamiento

La de radioterapia no es la única nueva instalación del HUCS a la que aún debe dar luz verde el CSN. Medicina nuclear, otro de los nuevos servicios que posibilita la ampliación del centro hospitalario, y radiofarmacia también deben recibir la autorización por parte del Consejo, aunque en estos casos el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aún debe adquirir el equipamiento, a diferencia de radioterapia, que ya cuenta con los equipos.

Tres fases y una en ejecución

Estos servicios son prácticamente los tres que restan para que la ampliación del hospital marbellí esté plenamente operativa en lo que se refiere a dos de las tres fases en las que se planteó. La primera finalizó en 2023 con la puesta en marcha y ocupación de uno de los dos nuevos edificios (el «C», el de la fachada acristalada); la segunda, iniciada el pasado marzo, supuso el traslado al edificio hospitalario «B» de la mayor parte de su actividad: admisión; consultas externas, incluyendo el gimnasio de rehabilitación y extracciones; el hospital de día oncohematológico; el hospital de día médico; la farmacia hospitalaria; la cirugía mayor ambulatoria y el bloque quirúrgico general; además del área de radiodiagnóstico y la unidad de reproducción asistida.

La nueva observación de camas de Urgencias entró en funcionamiento en junio y sigue ampliándose hasta aumentar el espacio un 69%

La tercera y última fase, que actualmente sigue en ejecución, conlleva la reforma de un espacio de unos 7.000 metros cuadrados del edificio antiguo («A»), que está destinado a procesos hospitalarios, Urgencias, UCI, farmacia hospitalaria, la nueva zona de endoscopias y de hemodiálisis, principalmente. De esta fase ya se ha completado el pasado mes de junio la primera acción con la puesta en marcha de la nueva observación de camas del servicio de Urgencias, un espacio de 800 metros cuadrados dotado de 40 puestos y un box de técnicas y atención urgente que se encuentra en el lugar que antes ocupaba la zona administrativa.

Este área aún seguirá creciendo hasta alcanzar los 1.040 metros cuadrados, un 69% más, una vez que se completen los siguientes pasos que se darán en el proceso de reforma del antiguo edificio, que ya han comenzado. Habrá 17 puestos más, y una zona con área de observación de sillones, sala policlínica o de técnicas, sala de espera y dos nuevos boxes de atención emergente.