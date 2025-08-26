Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen aérea del Hospital Universitario Costa del Sol tras la ampliación. SUR

La unidad de radioterapia del Costa del Sol, pendiente de la autorización de Seguridad Nuclear

El organismo estatal debe dar luz verde también a la puesta en marcha de medicina nuclear y de radiofarmacia

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 26 de agosto 2025, 00:04

La unidad de radioterapia del Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS), una de las nuevas áreas que se incorporan a la cartera de servicios del ... centro gracias a las obras de ampliación, debe recibir aún el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Según han manifestado fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, actualmente se está «en trámite» para que las instalaciones reciban luz verde para su entrada en funcionamiento.

