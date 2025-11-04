La trabajadores del hotel Senator Marbella afrontan su quinto día de encierro sin novedades
Si no hay avances, CCOO presentará estos días, antes de que se ejecute el ERE el día 8, una demanda por el despido tácito de la plantilla
Marbella
Martes, 4 de noviembre 2025, 00:05
Los trabajadores del hotel Senator Marbella afrontan este martes su quinto día de encierro indefinido con la mirada puesta en el próximo sábado, fecha en ... la que se ejecutará el despido colectivo planteado por su empresa, el Grupo Hoteles Playa, tras haber concluido el 31 de octubre el contrato de arrendamiento con la empresa propietaria del inmueble, Immobiliario Prico.
El día 8 concluye el plazo legal de 30 días del periodo de consultas que acompaña a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) como el planteado por la empresa, y que los trabajadores defienden que se convierta en un expediente de carácter temporal (ERTE) que garantice su puesto de trabajo una vez que culmine la reforma que pondrá en marcha el nuevo inquilino del establecimiento, la cadena Meliá, para abrir en 2027. La última reunión del periodo de consultas se produjo este lunes, sin que se registrara avance alguno.
El presidente del Comité de Empresa, David Casado, ha asegurado que si todo sigue así en estos días CCOO presentará una demanda por el «despedido tácito» de los trabajadores, si bien este lunes se celebró una reunión entre Prico y los dos grupos hoteleros, la segunda que mantienen, en el que ha habido «un acercamiento» de posturas, según la información trasladada a la plantilla.
En el encierro, iniciado el pasado viernes, permanecen entre 20 y 30 personas durante el día y entre diez y 15 por las noches. Estos días han estado haciendo uso de una nevera y de una cocina que les dejaron, pero desde este lunes ya no pueden hacerlo porque Hoteles Playa está completando el traslado de todo el mobiliario.
