Trabajadores del hotel han protestado este lunes a las nuevas puertas del centro de salud de Ricardo Soriano aprovechando su inauguración. Josele

La trabajadores del hotel Senator Marbella afrontan su quinto día de encierro sin novedades

Si no hay avances, CCOO presentará estos días, antes de que se ejecute el ERE el día 8, una demanda por el despido tácito de la plantilla

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Los trabajadores del hotel Senator Marbella afrontan este martes su quinto día de encierro indefinido con la mirada puesta en el próximo sábado, fecha en ... la que se ejecutará el despido colectivo planteado por su empresa, el Grupo Hoteles Playa, tras haber concluido el 31 de octubre el contrato de arrendamiento con la empresa propietaria del inmueble, Immobiliario Prico.

