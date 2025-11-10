El teatro Ciudad de Marbella albergará el 20 de noviembre el espectáculo gratuito 'Opré Roma', un homenaje artístico al pueblo gitano

El teatro Ciudad de Marbella albergará el jueves 20 de noviembre 'Opré Roma', un espectáculo con el que el Ayuntamiento de Marbella continúa rindiendo homenaje ... al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a la península.

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha presentado el evento junto a la edil de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y los artistas Manuel Cortés 'El Pinto', Tin Fernández, Vanesa 'La India', Ángel Cortés y el organizador Miguel Ortiz 'El Nene', y ha subrayado que «es una muestra del reconocimiento de Marbella al legado cultural, social y artístico de esta comunidad con una propuesta que, en lengua romaní, significa 'Arriba pueblo gitano' y que va a reunir a figuras referentes del flamenco». Asimismo, ha indicado que «no se puede comprender el patrimonio cultural español sin su aportación, especialmente a través de un género que es una de nuestras señas de identidad más internacionales».

El edil ha afirmado que «el cartel habla por sí solo: aúna talento, raíces y excelencia artística muy vinculadas a la ciudad» y ha asegurado que «será una noche para emocionarse y celebrar seis siglos de historia compartida». Ha detallado que participarán Sebastián Heredia 'Cancanilla de Marbella', maestro del cante y del baile nacido en la localidad; 'El Pinto', bailaor de trayectoria internacional y ciudadano honorario de Marbella; Vanesa 'La India', bailaora reconocida por su fuerza, autenticidad y presencia en grandes escenarios de todo el mundo, y Tin Fernández, músico y compositor que fusiona flamenco, jazz y música contemporánea y es uno de los representantes de una generación innovadora.

Enfoque transversal

Cintado, por su parte, ha puesto en valor el enfoque transversal con el que el Ayuntamiento está desarrollando la programación de este aniversario y ha resaltado que «durante todo el mes de noviembre estamos llevando a cabo actividades desde distintas delegaciones para visibilizar la aportación del colectivo, reconociendo su papel en nuestra identidad cultural y su contribución a la sociedad actual».

En este sentido, ha recordado que la avenida del Mar alberga hasta el día 14 de noviembre la exposición fotográfica organizada en colaboración con la asociación Dosta para visibilizar el papel actual de la mujer gitana. Por último, los artistas han querido agradecer al Consistorio «su compromiso con el pueblo gitano y la maravillosa oportunidad que nos brinda para poder compartir nuestro arte con todos los vecinos de Marbella».