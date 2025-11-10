Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, y Derechos Sociales, Isabel Cintado, han presentado la cita. SUR

El teatro Ciudad de Marbella albergará el 20 de noviembre el espectáculo gratuito 'Opré Roma', un homenaje artístico al pueblo gitano

Participarán el maestro del cante 'El Cancanilla de Marbella', los bailaores 'El Pinto' y 'La India' y el músico y compositor Tin Fernández, que fusiona flamenco, jazz y música contemporánea

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El teatro Ciudad de Marbella albergará el jueves 20 de noviembre 'Opré Roma', un espectáculo con el que el Ayuntamiento de Marbella continúa rindiendo homenaje ... al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a la península.

