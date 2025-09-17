Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel del festival flamenco que se celebrará este jueves día 18. SUR

El Teatro Ciudad de Marbella acoge un festival flamenco en homenaje a Pepe Lara

El evento reunirá a destacados artistas y servirá para reconocer la trayectoria del cantaor marbellí, nombrado Ciudadano Honorario por el Ayuntamiento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:54

El Teatro Ciudad de Marbella será escenario mañana jueves, 18 de septiembre, a las 21.00 horas, de un festival flamenco en homenaje a Pepe ... Lara, una de las voces más representativas del 'cante jondo' local. La cita, organizada por la Peña Flamenca Sierra Blanca en colaboración con la delegación de Cultura del Ayuntamiento, reunirá a un elenco de reconocidos cantaores y guitarristas para rendir tributo a una figura esencial de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  9. 9

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  10. 10

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Teatro Ciudad de Marbella acoge un festival flamenco en homenaje a Pepe Lara

El Teatro Ciudad de Marbella acoge un festival flamenco en homenaje a Pepe Lara