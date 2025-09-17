El Teatro Ciudad de Marbella acoge un festival flamenco en homenaje a Pepe Lara

El Teatro Ciudad de Marbella será escenario mañana jueves, 18 de septiembre, a las 21.00 horas, de un festival flamenco en homenaje a Pepe ... Lara, una de las voces más representativas del 'cante jondo' local. La cita, organizada por la Peña Flamenca Sierra Blanca en colaboración con la delegación de Cultura del Ayuntamiento, reunirá a un elenco de reconocidos cantaores y guitarristas para rendir tributo a una figura esencial de la ciudad.

El reconocimiento se enmarca dentro del reconocimiento que el Consistorio brindó al artista el pasado 10 de mayo, cuando se le otorgó la distinción de Ciudadano Honorario de Marbella, destacando su contribución al flamenco y su incansable labor como embajador cultural del municipio.

José Lara Añón, conocido artísticamente como Pepe Lara, nació en Marbella en 1942 y desarrolló su vida profesional vinculado primero al campo y, desde 1980, al arte flamenco. A lo largo de su carrera obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales en palos tan complejos como la seguiriya, la petenera o la minera, y compartió escenario con grandes figuras como Camarón de la Isla, El Cabrero, Lebrijano o Carmen Linares. Además de su faceta artística, resalta su generoso compromiso con la formación de jóvenes aficionados, su colaboración con instituciones sociales y su participación habitual en peñas y festivales. Su legado también continúa en su familia, con su hijo Paco Lara, reconocido profesor de guitarra.

Cartel y entradas

El cartel del festival incluye las actuaciones al cante de Manuel Cordero, Luis Perdiguero, Rocío Bazán, Isabel Guerrero, Barquerito, Ana Fargas, Chato de Málaga, Paqui Corpas, Miguel Ángel Lara 'El Canario' y Martín Esperanza; y al toque, de Paco J. Jimeno, Pepe Fernández, Antonio Centenera, Paco Lara, Javier de Ana María y Niño Jorge. El evento estará presentado por Paco Vargas.

Las entradas, a un precio de 10 euros, pueden adquirirse en la web www.mientrada.net o en la taquilla del teatro desde dos horas antes del inicio del espectáculo.