Vista exterior de la oficina del Plan General, en el número 11 de la calle Jacinto Benavente. Josele

La subasta de la oficina municipal de Marbella en Jacinto Benavente queda desierta

El inmueble salió a licitación por más de 720.000 euros tras un estudio de mercado

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:09

Comenta

La operación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Marbella para vender la oficina del Plan General, en el número 11 de la calle Jacinto ... Benavente, ha sufrido un revés. El inmueble salió a subasta el pasado mes de septiembre, pero el Consistorio se ha visto obligado a declarar desierta la licitación después de que no se hayan presentado ofertas.

