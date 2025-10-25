La subasta de la oficina municipal de Marbella en Jacinto Benavente queda desierta

La operación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Marbella para vender la oficina del Plan General, en el número 11 de la calle Jacinto ... Benavente, ha sufrido un revés. El inmueble salió a subasta el pasado mes de septiembre, pero el Consistorio se ha visto obligado a declarar desierta la licitación después de que no se hayan presentado ofertas.

El inmueble, situado en los bajos de un edificio residencial plurifamiliar, de 305,32 metros cuadrados y con una entreplanta 139,45 metros cuadrados, salió a subasta por 723.418,23 euros, una cantidad a la que se debía añadir los costes correspondientes a impuestos, tasas y gravámenes que resulten aplicables.

El Ayuntamiento deberá decidir ahora si vuelve a sacar a licitación el inmueble rebajando el precio o si decide desistir y darle un uso público. La apuesta por la venta estaba basada en la intención de convertir en liquidez este bien después de que hubiera perdido su sentido estas instalaciones abiertas hace más de cinco años mientras se ultimaba el nuevo planeamiento urbanístico, de modo que el personal de la oficina volviera a estar junto a sus compañeros en la Delegación de Urbanismo, en el número 1 de la calle Alonso de Bazán.

Estudio de mercado

El precio del local se basaba en un estudio de mercado efectuado por el Ayuntamiento en la zona, en el que se aplicaron hasta cinco coeficientes: superficie, situación, estado y calidades, escaparate y negociación. El informe se basaba en los precios de los anuncios y este último coeficiente lo que preveía era que la transacción se cerrara por un 10 por ciento por debajo de la oferta de mercado.

El estudio recogía seis muestras de mercado, tres de ellas en Jacinto Benavente, con precios de 399.000 euros para un local de 95 metros cuadrados; 500.000 euros por otro de 120; y los 1,45 millones por un inmueble de 400 metros cuadrados. Los otros tres locales estaban en las calles Juan Ramón Jiménez, Hermanos Belón Lima y la avenida Ricardo Soriano.