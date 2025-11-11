Sinergias Club Internacional celebra el día 14 su gala solidaria en la que reconocerá a empresarios y entidades

El Ayuntamiento de Marbella ha albergado hoy la presentación de la V Gala Solidaria Sinergias Club Internacional, un evento que tendrá lugar este viernes día ... 14, a partir de las 20.00 horas, en el hotel The Westin La Quinta y que reunirá a líderes, empresarios e inversores. La presidenta de la entidad, Helena Olcina, ha señalado que «es una cita que tiene como objetivo impulsar un modelo de negocio con alma y con impacto positivo en la sociedad» y ha destacado que «no solo celebramos el emprendimiento y el liderazgo con valores, sino que apoyamos a asociaciones que cambian la vida de muchos niños y colectivos vulnerables».

Ha detallado que los fondos de esta edición se destinarán a entidades como CADI, AVOI, Fundatul y Mejor en Familia y ha especificado que la velada incluirá cóctel de bienvenida, cena gourmet, música en directo y una subasta benéfica para incrementar la recaudación destinada a los proyectos sociales.

Olcina ha explicado que «la gala contará con la participación especial del empresario Curro Rodríguez, padrino oficial de Sinergias Club 2026, referente internacional por su visión y al frente de más de 37 empresas en siete países diferentes», y ha subrayado que «uno de los momentos más esperados será la entrega de los Premios Empresariales Sinergias, que reconocen el liderazgo consciente y el compromiso social».

Reconocimientos

Ha detallado que, entre los nominados figuran personalidades y entidades que representan la fuerza transformadora de la colaboración, como Michael Bormann, fundador de la multinacional BDP; la doctora Elisabeth Arrojo, reconocida en EEUU como 'persona extraordinaria en las ciencias', categoría que se otorga a los premios Nobel que desarrollan su labor en EEUU, o la Asociación Española Contra el Cáncer, que recibirá el galardón honorífico 'Sinergias con Corazón', recogido por su vicepresidenta Setareh Mohregi.

Además, se reconocerá al empresario local Francisco Gómez, director general de Grupo Alfil, que recibirá el Premio Honorífico a la Excelencia profesional con ética. El galardonado, que también ha asistido a la presentación, ha indicado que «estos reconocimientos encajan plenamente con nuestra filosofía» y ha afirmado que «creemos firmemente que nuestra primera misión es generar riqueza y la segunda, devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado».