La caída de árboles ha centrado buena parte de las actuaciones de los bomberos marbellíes. SUR

Los servicios de emergencia de Marbella efectúan 36 intervenciones por la borrasca Claudia

Los bomberos actúan en seis incendios provocados directa o indirectamente por la acumulación de agua, tres de ellos registrados en la vía pública

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:29

Comenta

La borrasca Claudia ha mantenido a los servicios de emergencia de Marbella en situación de prealerta durante el fin de semana, coincidiendo con la activación ... de la alerta amarilla por precipitaciones, ha registrado entre el viernes y el sábado un total de 36 intervenciones sin incidentes de gravedad, la mayoría gestionadas por el Servicio de Bomberos que asumió el grueso del operativo. En concreto, los efectivos realizaron seis salidas relacionadas con incendios, tres de ellas en la vía pública motivados directa o indirectamente por el agua acumulada. Asimismo, atendieron dos avisos por filtraciones en viviendas de menor entidad pero que requirieron asistencia.

