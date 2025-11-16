Los servicios de emergencia de Marbella efectúan 36 intervenciones por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia ha mantenido a los servicios de emergencia de Marbella en situación de prealerta durante el fin de semana, coincidiendo con la activación ... de la alerta amarilla por precipitaciones, ha registrado entre el viernes y el sábado un total de 36 intervenciones sin incidentes de gravedad, la mayoría gestionadas por el Servicio de Bomberos que asumió el grueso del operativo. En concreto, los efectivos realizaron seis salidas relacionadas con incendios, tres de ellas en la vía pública motivados directa o indirectamente por el agua acumulada. Asimismo, atendieron dos avisos por filtraciones en viviendas de menor entidad pero que requirieron asistencia.

El resto de actuaciones se ha centrado en incidencias provocadas por la meteorología, principalmente caída de árboles, incluido un ejemplar de gran porte que colapsó sobre la vía pública sin causar daños personales. También se han producido desprendimientos de ramas, cornisas y cables. Por otra parte, una calle del Casco Antiguo tuvo que ser temporalmente cortada para asegurar una cornisa afectada, restableciéndose la normalidad una vez garantizada la seguridad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha destacado el trabajo continuado de los bomberos y de la Policía Local durante todo el fin de semana, así como el correcto funcionamiento de los servicios municipales que «han permitido dar una respuesta eficaz» y que las inversiones recientes en las redes de pluviales y de saneamiento «han contribuido a evitar incidencias mayores».

Fuera del término municipal, los bomberos de Marbella también han prestado apoyo en la localidad vecina de Ojén, donde se produjo el derrumbe de un muro de contención bajo una vivienda residencial sin daños personales. Se llevó a cabo la intervención urgente, consistente en el acordonamiento de la zona y una primera valoración técnica.