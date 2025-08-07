Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Marbella. SUR

El servicio de socorrismo de las playas de Marbella gestiona durante el mes de julio un total de 4.440 incidencias

Del total de asistencias, 2.276 corresponden al área de salvamento, en su mayoría intervenciones preventivas dirigidas a garantizar la seguridad de los bañistas

María Albarral

Marbella

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:27

El servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Marbella ha gestionado un total de 4.440 incidencias durante el mes de julio, ninguna ... de ellas de carácter grave. Del total de asistencias, 2.276 corresponden al área de salvamento, en su mayoría intervenciones preventivas dirigidas a garantizar la seguridad de los bañistas. En este sentido, las recomendaciones por bandera amarilla fueron las más frecuentes, seguidas de las relacionadas con bandera roja y la presencia de medusas. Igualmente, se llevaron a cabo 24 rescates acuáticos, 18 de ellos leves y 6 de carácter moderado, sin que se produjeran casos relevantes ni fallecimientos.

