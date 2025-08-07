El servicio de socorrismo de las playas de Marbella gestiona durante el mes de julio un total de 4.440 incidencias

El servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Marbella ha gestionado un total de 4.440 incidencias durante el mes de julio, ninguna ... de ellas de carácter grave. Del total de asistencias, 2.276 corresponden al área de salvamento, en su mayoría intervenciones preventivas dirigidas a garantizar la seguridad de los bañistas. En este sentido, las recomendaciones por bandera amarilla fueron las más frecuentes, seguidas de las relacionadas con bandera roja y la presencia de medusas. Igualmente, se llevaron a cabo 24 rescates acuáticos, 18 de ellos leves y 6 de carácter moderado, sin que se produjeran casos relevantes ni fallecimientos.

En el apartado sanitario, se registraron 1.143 asistencias, siendo las picaduras de medusa la causa principal con 808 casos, lo que representa más del 70 por ciento del total. Además, se atendieron heridas, quemaduras, mareos, crisis de ansiedad, picaduras de insectos y pequeños traumatismos. Asimismo, se realizaron 26 servicios con ambulancia y 11 traslados a centros hospitalarios.

Por otro lado, se contabilizaron 732 incidencias por incumplimiento de la ordenanza municipal, destacando especialmente la presencia de perros en la playa fuera del horario permitido (348 casos). También se registraron intervenciones por el depósito de residuos en la arena, pesca fuera de horario, bañistas en zonas náuticas, venta ambulante, uso de parapentes o acampadas no autorizadas. Finalmente, las embarcaciones de rescate realizaron 289 asistencias, muchas de ellas relacionadas con tareas de vigilancia, prevención y apoyo a bañistas en zonas de mayor riesgo.

Desde la delegación de Playas se ha puesto en valor el trabajo coordinado de todos los servicios implicados, subrayando la importancia de seguir las indicaciones del personal de salvamento y respetar la señalización de banderas. El objetivo, han subrayado, es continuar garantizando un entorno seguro, accesible y de calidad en las playas de Marbella durante toda la temporada estival.