San Pedro celebrará el 20 de diciembre el segundo Tardeo Navideño con el espectáculo 'La Flamenca'

San Pedro Alcántara acogerá el sábado 20 de diciembre la segunda edición del Tardeo Navideño, una cita musical organizada por la delegación de Juventud que ... este año apuesta por el espectáculo 'La Flamenca' como propuesta principal y que se celebrará en el recinto ferial de la Caridad con entrada gratuita. El evento ha sido presentado hoy por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el concejal del ramo, Alejandro González, quienes han destacado que se trata de una iniciativa «dirigida especialmente al público joven, pero con un formato abierto y familiar».

García ha puesto en valor la colaboración entre concejalías «para consolidar esta iniciativa que ya el pasado año fue un éxito». «Nos encontramos con un público muy variado, de todas las edades, que disfrutó con Juanlu Montoya y con un ambiente navideño magnífico», ha recordado. «Este año ampliamos el horario hasta las 2.00 de la madrugada, trasladamos el concierto al sábado para facilitar la asistencia y volvemos a apostar por una oferta musical que no dejará indiferente a nadie», ha afirmado el concejal, quien ha animado a participar «no solo a los vecinos de Marbella y San Pedro, sino también a los de municipios cercanos».

La artista local Mónica Garrido y los gaditanos 'Al Liquindoi'

Por su parte, González ha detallado que el evento arrancará a las 18.00 horas con las actuaciones de la artista local Mónica Garrido y el grupo gaditano 'Al Liquindoi', conocido por su paso por programas televisivos como 'Factor X' o 'La Voz'. A continuación, llegará el turno de 'La Flamenca', un espectáculo que fusiona música flamenca tradicional con ritmos urbanos, y que se presenta por primera vez fuera del circuito de discotecas y con acceso totalmente gratuito.

El evento contará con un montaje especial, inspirado en la estética ferial, que incluirá decoración, espectáculos en vivo y animación instrumental

«Queremos ofrecer a la juventud experiencias únicas, que conecten con sus gustos y tendencias, y en este caso, además, traemos un formato que se ha hecho viral en redes sociales», ha indicado el edil, quien ha subrayado que el evento contará con un montaje especial, inspirado en la estética ferial, que incluirá decoración, espectáculos en vivo y animación instrumental. «Gracias a la colaboración con la empresa Eternidad Eventos, que gestiona giras de artistas de primer nivel como Pablo López o Antonio Orozco, hemos conseguido que San Pedro sea el primer lugar de España donde este espectáculo se ofrecerá de forma gratuita», ha añadido.