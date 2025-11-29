San Pedro da la bienvenida a la Navidad con un multitudinario encendido de su alumbrado y el concierto de Pitingo
Un pasacalles y un 'flashmob' navideño fueron los prolegómenos a la fiesta del encendido del alumbrado extraordinario
Marbella
Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:05
San Pedro Alcántara dio en la noche del viernes la bienvenida a la Navidad con un multitudinario encendido de su alumbrado y el concierto a ... cargo del cantante Pitingo en la avenida Marqués del Duero. El acto contó con la asistencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, junto con el propio artista.
La primera edil deseó «lo mejor a vecinos y visitantes en estas fechas familiares y entrañables» y agradeció «el trabajo y la implicación de todas las personas para llevar la magia a cada rincón del municipio». Previamente, tuvo lugar el pasacalles Hadas de la Luna y un 'flashmob' de Navidad.
