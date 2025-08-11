Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
San Pedro ha puesto en marcha el biotriturado de vegetales. Josele

San Pedro apuesta por la gestión sostenible de los residuos vegetales en el Parque de los Tres Jardines

La acción contempla la incorporación del biotriturado como método de tratamiento de los residuos vegetales generados en los trabajos de poda

María Albarral

Marbella

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:51

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha puesto en marcha la incorporación del biotriturado como método de tratamiento de los residuos vegetales generados ... en los trabajos de poda. Dicha técnica se ha aplicado recientemente en el Parque de los Tres Jardines, uno de los principales espacios públicos de San Pedro, en el marco de un plan de actuaciones de mantenimiento y mejora de zonas ajardinadas. Para ello se ha utilizado una biotrituradora remolcada de gran capacidad, que permite astillar 'in situ' las ramas podadas con rapidez y eficiencia. El material resultante de ese proceso se reaprovecha directamente como 'mulching' orgánico, devolviendo el carbono al suelo y cerrando así el ciclo natural de los residuos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  10. 10 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur San Pedro apuesta por la gestión sostenible de los residuos vegetales en el Parque de los Tres Jardines

San Pedro apuesta por la gestión sostenible de los residuos vegetales en el Parque de los Tres Jardines