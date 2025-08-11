San Pedro apuesta por la gestión sostenible de los residuos vegetales en el Parque de los Tres Jardines

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha puesto en marcha la incorporación del biotriturado como método de tratamiento de los residuos vegetales generados ... en los trabajos de poda. Dicha técnica se ha aplicado recientemente en el Parque de los Tres Jardines, uno de los principales espacios públicos de San Pedro, en el marco de un plan de actuaciones de mantenimiento y mejora de zonas ajardinadas. Para ello se ha utilizado una biotrituradora remolcada de gran capacidad, que permite astillar 'in situ' las ramas podadas con rapidez y eficiencia. El material resultante de ese proceso se reaprovecha directamente como 'mulching' orgánico, devolviendo el carbono al suelo y cerrando así el ciclo natural de los residuos.

Este acolchado vegetal contribuye significativamente a la mejora de la estructura del suelo, la retención de humedad y la reducción de la evaporación. Además, favorece la actividad microbiana, enriquece la tierra con carbono orgánico y potencia la fertilidad natural del terreno, lo que se traduce en una vegetación más sana, vigorosa y resistente. El uso del triturado evita el transporte de residuos a plantas de tratamiento, lo que reduce las emisiones asociadas y contribuye a una gestión más eficiente de los recursos públicos. «Este tipo de intervenciones demuestra que es posible conjugar el cuidado del medioambiente con la optimización de los servicios municipales», ha destacado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, quien ha subrayado la voluntad del equipo de Gobierno en sacar adelante actuaciones como esta.

Reparación del sistema de riego

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara está desarrollando un plan integral de mejora del Parque de los Tres Jardines tras culminar la reparación del sistema de impulsión del riego, que presentaba averías de considerable gravedad debido a la antigüedad de las instalaciones originales. La intervención ha incluido el secado, barnizado y bobinado de los motores, la instalación de nuevos rodamientos y cierres mecánicos, así como la corrección de fallos eléctricos y la incorporación de prefiltros en las bombas. Como medida preventiva, se han almacenado dispositivos de repuesto para garantizar la continuidad del servicio en caso de futuras incidencias.

Una vez acometida esta reparación, se están ejecutando los trabajos de conservación ordinarios dentro del marco del plan de mantenimiento vegetal que ha incluido la poda de limpieza de palmeras, de plantas de gran porte y de eucaliptos, con el objetivo de mejorar la salud del arbolado y garantizar la seguridad en el recinto. También se han intensificado las actuaciones sobre vegetación arbustiva, eliminando interferencias con el mobiliario urbano y caminos, y aplicando técnicas de realzado y saneamiento.