El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, y el presidente del club ciclista Los Jululus, Manuel García, han presentado la cita. SUR

San Pedro Alcántara celebra el Día del Pedal con un recorrido familiar

Los participantes en el evento, que cada año suele reunir a cerca de mil personas, partirán de la plaza de la Iglesia a las 11.00 horas y la meta se ubicará en el aparcamiento de la playa La Salida

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:53

San Pedro Alcántara acogerá este domingo, 21 de septiembre, la XI edición del Día del Pedal, una cita deportiva y familiar que se consolida en ... el calendario de eventos locales y que fomenta la movilidad sostenible y los hábitos saludables. La actividad, de carácter no competitivo, tendrá como punto de partida la plaza de la Iglesia, con salida a las 11.00 horas y la meta se ubicará en el aparcamiento de la playa La Salida. La jornada contará con inscripciones gratuitas in situ a partir de las 9.00 horas en la misma plaza.

