San Pedro Alcántara celebra el Día del Pedal con un recorrido familiar

San Pedro Alcántara acogerá este domingo, 21 de septiembre, la XI edición del Día del Pedal, una cita deportiva y familiar que se consolida en ... el calendario de eventos locales y que fomenta la movilidad sostenible y los hábitos saludables. La actividad, de carácter no competitivo, tendrá como punto de partida la plaza de la Iglesia, con salida a las 11.00 horas y la meta se ubicará en el aparcamiento de la playa La Salida. La jornada contará con inscripciones gratuitas in situ a partir de las 9.00 horas en la misma plaza.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha destacado que «se trata de uno de los eventos más tradicionales y esperados del calendario de San Pedro, que combina deporte, convivencia y participación familiar». El edil ha agradecido la implicación de los clubes ciclistas locales, «que colaboran activamente en la organización y logística de la jornada, contribuyendo a que se desarrolle con total seguridad». El recorrido será accesible y discurrirá por el bulevar sampedreño hasta la zona de la playa La Salida, sin desniveles pronunciados, lo que lo hace ideal para personas de todas las edades, incluidos menores con bicicletas infantiles o triciclos.

Por su parte, el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha subrayado que «esta actividad se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más sostenible y activa». Ha añadido que «el Día del Pedal es una cita que reúne cada año a cerca de mil personas, muchas de ellas familias completas, y fomenta la práctica deportiva en un entorno seguro y festivo».

Por otro lado, el presidente del club ciclista Los Jululus, Manuel García, ha expresado su satisfacción por volver a colaborar en esta edición y ha subrayado que «es un día de encuentro, de paseo, de compartir en familia y de fomentar el amor por la bicicleta entre los más pequeños, que acudirán también con sus escuelas deportivas». Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa a cambio de aportar un envase para reciclar, como gesto de compromiso medioambiental.