San Pedro Alcántara culmina un plan especial de conservación de zonas verdes

El Ayuntamiento de Marbella ha desarrollado durante la temporada estival un plan especial de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de San Pedro Alcántara, ... que tendrá continuidad en otoño con actuaciones de reposición de plantaciones y la preparación del arbolado «para garantizar espacios públicos en condiciones óptimas para vecinos y visitantes». El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha subrayado que «esta planificación integral, que se activa cada año, ha permitido mantener plazas, parques, bulevares y avenidas en un estado óptimo durante los meses de mayor uso ciudadano, reforzando así durante el verano el bienestar de la ciudadanía y la calidad paisajística de nuestro entorno».

El programa de actuaciones ha incluido limpieza intensiva, retirada de hojas, recorte de setos, siega de césped y preparación del terreno, junto con escardas manuales en parterres y alcorques, desbroces de vegetación y tratamientos fitosanitarios «para prevenir plagas y asegurar la buena salud del arbolado y los arbustos», ha indicado el concejal. A estas labores se han sumado podas de árboles, arbustos y palmeras, así como nuevas plantaciones de especies ornamentales y vivaces que han contribuido a embellecer los espacios públicos.

Entre las zonas que han concentrado un mayor volumen de intervenciones se encuentran el Parque del Arquillo, la Finca de la Caridad, el Parque Canino Virgen del Rocío, la plaza de la Iglesia, el Bulevar de San Pedro Alcántara, el Skate Park, la calle Marqués del Duero y avenidas como Burgos, Barcelona, Constitución y Ruiz Picasso. García ha destacado que «estas actuaciones son parte de un plan continuo que busca asegurar que San Pedro Alcántara cuente con un entorno verde cuidado, accesible y seguro durante todo el año».

Con la llegada del otoño, el área de Parques y Jardines de la Tenencia de Alcaldía sampedreña continuará con nuevas fases de trabajo orientadas a la reposiciones de plantaciones, la preparación del arbolado para la época de lluvias, la renovación de zonas verdes y el acondicionamiento del recinto ferial de la Finca de la Caridad con motivo de la próxima Feria y Fiestas en honor de San Pedro Alcántara, así como el adecentamiento del Jardín Árabe del parque de Los Tres Jardines.