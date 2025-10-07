Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tras el plan especial de conservación, las actuaciones continuarán este otoño. SUR

San Pedro Alcántara culmina un plan especial de conservación de zonas verdes

El Consistorio pone en marcha en otoño actuaciones de reposición de plantaciones y la preparación del arbolado

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 7 de octubre 2025, 19:11

El Ayuntamiento de Marbella ha desarrollado durante la temporada estival un plan especial de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de San Pedro Alcántara, ... que tendrá continuidad en otoño con actuaciones de reposición de plantaciones y la preparación del arbolado «para garantizar espacios públicos en condiciones óptimas para vecinos y visitantes». El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha subrayado que «esta planificación integral, que se activa cada año, ha permitido mantener plazas, parques, bulevares y avenidas en un estado óptimo durante los meses de mayor uso ciudadano, reforzando así durante el verano el bienestar de la ciudadanía y la calidad paisajística de nuestro entorno».

San Pedro Alcántara culmina un plan especial de conservación de zonas verdes